Bayburt Vakfının ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği birlikte organize ettiği İftar yemeği İstanbul Yeşilköydeki wow otelde verildi.

Evsahipliğini Bayburt Eğitim kültür ve hizmet vakfı Başkanı AV.İsrafil Kahraman,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği genel Başkanı Hicabi Durmuşun düzenleği iftar programına yaklaşık bin kişi katıldı.

İftar programına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan,Bayburt Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,Bayburt Mhp İl Başkanı Bekir Kasap,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pakmezci,CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek,Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,22.dönem Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu,MHP MKY Üyesi İdris Aydın,Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın,Bayburtgrup Yönetim kurulu Başkan Abdurrahman Şentürk,İşadamı Şeref Yazoğlu,CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer,CHP İzmir Milletvekili Bahri konak, İstanbuldaki Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.

Programda İlk Selamlama konuşmasını Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman yaptı.

Kahraman birlik ve beraberliğimize vurgu yaparak davete icabet eden tüm hemşerilerimize teşekkürlerini belirtti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği genel başkanı Hicabi Durmuşta Birlik ve beraberliğimizin bizim gücümüz olduğunu,Bayburtlu büyüklerimizin Derneği 1947 yılında ne hayallerle kurduğunu belirterek bizlerde bu kültürü yaşatmanın gayreti içinde olacağız dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburt Valsiside hemşerilerimize selamlama konuşması yaptılar.

Büyük iftar programı hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.