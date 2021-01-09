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Dernek kadın kollarının giysi kampanyasında örülen giysiler gönderilmeye hazırlandı.

Bayburt Derneği Kadın Kollarının başlattığı kampanyada örülen giysiler gönderilmeye hazır.

Dernek kadın kollarının giysi kampanyasında örülen giysiler gönderilmeye hazırlandı.
09 Ocak 2021 Cumartesi 14:44

      Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın kolları "Kış üşütüyor biz ısıtıyoruz" adlı örgü kampanyasında örülen giysiler  gönderilmeye hazır.

Çadır kamplarda yaşayan mazlumları ısıtmak için başlatılan örgü kampanyası sayesinde  Suriyeli çocuklar üşümeyecek.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı yaptıkları kampanyayla ilgili açıklama yaptı.Başkan Nergisin açıklaması şöyle:

Başlarını sokacak bir evi olmayan, kamplarda çadırlarda yaşam mücadelesi verenler için Kış  çok zordur.

Bayburt 'un koca yürekli, eli marifetli hanımlarıyla "Kış üşütüyor biz ısıtıyoruz" diyoruz...

Bayburtlu hanımların ördüğü kıyafetler gönderilmeye hazır.

Genel Başkanımız Hicabi Durmuşun destekleri ve kadın kollarımızın gayretleriyle bu kampanyayı başardık.

Kıyafet desteği veren Bayburtlu kadınlarımıza teşekkür ediyorum.Örülen giysileri ve elbiseleri en kısa zamanda ihtihaç sahiplerine göndereceğiz.

Etiketler; #kadın kolları
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