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Demirözü Gençlik Derneği Hemşerilerimizi iftarda buluşturdu..

Bayburt Demirözülü hemşerilerimiz Demirözü Gençlik Derneği olarak, İstanbul’da Pınar Düğün tesislerinde hemşerilerimize iftar verdi.

Demirözü Gençlik Derneği Hemşerilerimizi iftarda buluşturdu..
26 Mayıs 2019 Pazar 18:59
Demirözü gençlik dernek iftarı
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Bayburt Demirözü Gençlik Derneğinin organize ettiği iftar program Kur'an-ı  kerim tilavetiyle başladı.

            Programı Demirözü Gençlik Derneği Başkanı Talip Keskinoğlu ve yönetimi hazırladılar.Talip Keskinoğlu selamlama konuşması yapatı ve davete icebet eden hemşerilerimize teşekkürlerini belirtti.

            İftara Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap,Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bayburt Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer,Milliyetçi Hareket Partisi Mkyk üyesi İdris Aydın,Chp Bahçelievler İlçe Başkanı,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,STK ve Köy Dernek Başkanları,İşadamları ve Demirözülülerle iftar programı gerçekleşti.

              İftarın ardından Bayburt Milletvekili,Bayburt Mhp İl Başkanı,MHP Mkyak üyesi ,Arpalı Belediye Başkanı,Demirözü Belediye Başkanı ve Chp Bahçelievler İlçe Başkanı , Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı selamlama konuşması yaptılar.

                Bayburt MHP İl başkanı Bekir Kasap konuşmasına İstanbulda Binali Yıldırıma Destek olmak için çalışmaya geldiklerini ifade etti.

               Başkan Talip Keskin ,İftara icabet eden çocuklara oyuncak dağıttı.Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürerde Derneğe emeği geçenlere plaket takdim etti.

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