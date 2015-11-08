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DEMİRÖZÜ DERNEKLER BİRLİĞİNDE HACİARİFOĞLUYLA DEVAM

Bayburt Demirözü Dernekler birliği'nin İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Dernek Merkezinde olağan kongre yapıldı.

DEMİRÖZÜ DERNEKLER BİRLİĞİNDE HACİARİFOĞLUYLA DEVAM
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 Bayburt Demirözü Dernekler birliğinde yapılan kongrede Selami Haciarifoğlu yönetimiyle devam kararı alındı.Kongre yaklaşık ikiyüz kişinin katılımıyla gerçekleşti.Kongreye Demirözü köyü Dernek Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Kongre İstiklal Marşının okunması ve Başkan Hacıarifoğlunun konuşmasıyla Başladı.Tek adayla seçime gidilen Kongrede oyların tamamını alan Hacıarifoğlu yönetimi tekrar seçildi.Başkan Konuşmasında Derneklerinin Demirözünde yapılan Karaçayır Şenliklerini bu yılda yapacaklarını belirtti.Dernek olarak gençlere yönelik programlar ve İstanbulda Demirözü Dernekleri için gece yapacaklarını belirtti.Bayburt'a Nüfus taşımada 3800 kişi yazdırdıklarını belirten Başkan Köy Dernek Başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yeni Yönetim: Başkan Selami Hacıarifoğlu,Yönetim kurulu, Şerif Acun,Ercan Saymaz,Özgen Aktan,Akın Atlı,Hanefi Bayburtlu,Çavdar Kıranoğlu,Bayram şeker,Yavuz Yıldırım,Nejmi Özdoğan,Türker Cor,Sinan Peker,Olcay Aras








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Ercan TAYFUR - 1 yıl önce
Yapmış olduğunuz kongrenizde başarılarınızın Devamını dilerim
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