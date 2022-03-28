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DARICA VE PAMUKTAŞ DERNEĞİNDEN,BAYBURT PROGRAMI

Darıca Semt Konağında ,Darıca Bayburtlular Derneği ve Pamuktaş Derneği,Bayburtlular Programında hemşerilerimizi bir araya getirdi.

DARICA VE PAMUKTAŞ DERNEĞİNDEN,BAYBURT PROGRAMI
28 Mart 2022 Pazartesi 11:15

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt’umuzun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104.yılı münasebetiyle,Darıca Bayburtlular Derneği ve Pamuktaş Derneğinin birlikte organize ettiği Programa hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdiler.

Darıca Semt Konağında düzenlenen Programda,Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunda Şehit olanlara Dualar edildi.

Programa Siyasi Partilerin İlçe Başkanları ,Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Köy Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.

Programda Bayburt yöremize ait tel helvası çekildi ve Misafirlere ikram edildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,tel helvası çekiminde hemşerilerimize eşlik etti.

Darıca Bayburtlular Dernek Başkanı Doğan Bakır ve Bayburt Pamuktaş Köyü Dernek Başkanı Sadettin Çelebi'nin birer konuşma yaptığı geceye katılan sanatçı Turan Ali ve Bayburtlu Cengiz katılımcılara güzel  bir gece yaşattılar.

Etiketler; #DARICA
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