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DANİŞMENT KÖYÜ 8.OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Bayburt Danişment Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği 8. Kongresinde Yener Pınar ve yönetimi güven tazeledi.

DANİŞMENT KÖYÜ 8.OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
28 Mart 2021 Pazar 13:41

Bayburt Danişment Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği 8. Kongresinde üyelerin isteği üzerine Yener Pınar ve Yönetimi için göreve devam kararı alındı.

İstanbul Bağcılarda bulunan Dernek Merkezinde yapılan kongrede pandemi kurallarına uyulduğu görüldü.

Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan Yener Pınar

H.Osman Dursun

Nurettin Fidan

Recep Durmuş

Yavuz Pınar

Ömer Faruk Pınar

Şaban Dursun

Yunus Dursun

Yaşar Findan

Bünyamin Kaya

İlhami Kaya

Ahmet Pınar

Melih Pınar

Murat Kelkitli

Teyfik Pınar

İsmail Pınar

Veysel Durmuş

Serkan Dursun

 Yener Kaya

Tamer Durmuş

Haber: Medya sorumlusu Mahmut Durmuş

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