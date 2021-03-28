DANİŞMENT KÖYÜ 8.OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Bayburt Danişment Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği 8. Kongresinde Yener Pınar ve yönetimi güven tazeledi.
Bayburt Danişment Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği 8. Kongresinde üyelerin isteği üzerine Yener Pınar ve Yönetimi için göreve devam kararı alındı.
İstanbul Bağcılarda bulunan Dernek Merkezinde yapılan kongrede pandemi kurallarına uyulduğu görüldü.
Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu:
Başkan Yener Pınar
H.Osman Dursun
Nurettin Fidan
Recep Durmuş
Yavuz Pınar
Ömer Faruk Pınar
Şaban Dursun
Yunus Dursun
Yaşar Findan
Bünyamin Kaya
İlhami Kaya
Ahmet Pınar
Melih Pınar
Murat Kelkitli
Teyfik Pınar
İsmail Pınar
Veysel Durmuş
Serkan Dursun
Yener Kaya
Tamer Durmuş
Haber: Medya sorumlusu Mahmut Durmuş