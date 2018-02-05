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Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
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Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
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BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
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PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
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Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.

Bayburt ili Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü Kalkındırma ve Yaşatma Derneği olağan kongresini yaptı.

Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
05 Şubat 2018 Pazartesi 14:48
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Bayburt  Çiftetaş Köyü olağan genel kurulunu yaptı.Genel Kurul İstiklal marşı ve Şehirlere saygı duruşuyla devam etti.

Bayburt ili Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü Kalkındırma ve Yaşatma Derneği genel kurulu Divan seçiminin ardından Yönetimde olan Tolga Çavuş ve Yönetimi tekrar aday oldular.Başka aday çıkmamasının ardından Çavuş Yönetimiyle birlikte Dernek Başkanlığına yeniden Seçildi.

Yeni Yönetim şu kişilerden Oluştu:

Başkan :Tolga Çavuş

Yönetim:

Metin Baki AYGÜN Başkan Yardımcısı

Yunus Emre AYGÜN Başkan Yardımcısı

Erhan KOÇ Muasip Sayman

Vedat ŞAHIN Sekreter

Abdulkadir AYDIN Üye

Muhammed Yakup AYHAN Üye

Yunus AYDIN Üye

Emre AYDIN Üye

Murat AVUŞTEKIN Üye

Yücel KOÇ Üye

Orhan KOÇ Üye

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Etiketler; #Çiftetaş
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