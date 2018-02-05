Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.

Bayburt ili Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü Kalkındırma ve Yaşatma Derneği olağan kongresini yaptı.
Bayburt Çiftetaş Köyü olağan genel kurulunu yaptı.Genel Kurul İstiklal marşı ve Şehirlere saygı duruşuyla devam etti.
Bayburt ili Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü Kalkındırma ve Yaşatma Derneği genel kurulu Divan seçiminin ardından Yönetimde olan Tolga Çavuş ve Yönetimi tekrar aday oldular.Başka aday çıkmamasının ardından Çavuş Yönetimiyle birlikte Dernek Başkanlığına yeniden Seçildi.
Yeni Yönetim şu kişilerden Oluştu:
Başkan :Tolga Çavuş
Yönetim:
Metin Baki AYGÜN Başkan Yardımcısı
Yunus Emre AYGÜN Başkan Yardımcısı
Erhan KOÇ Muasip Sayman
Vedat ŞAHIN Sekreter
Abdulkadir AYDIN Üye
Muhammed Yakup AYHAN Üye
Yunus AYDIN Üye
Emre AYDIN Üye
Murat AVUŞTEKIN Üye
Yücel KOÇ Üye
Orhan KOÇ Üye
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