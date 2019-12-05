CHP Heyetinden Trabzon Derneğine ziyaret.

CHP Milletvekilleri Turan Aydoğan, Gökan Zeybek, Ahmet Kaya, Chp Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun ve Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Oktay Söğüt, Trabzon Bayburtlular Derneğini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Saadettin Okay, dernek yöneticileri ve Trabzon’da yaşayan Bayburtlulardan oluşan kalabalık bir topluluk ile buluşan Chp Heyeti vatandaşın sorunlarını dinleyerek Chp’nin Trabzon ve Bayburt’dan neden düşük oy aldığı, nasıl oylarını artırabileceği konusundaki detaylı soruları sohbet havasında katılımcılar ile paylaşarak düşüncelerini, önerilerini not aldılar.

Kalabalığa hitap eden Bayburt Kitre Köyü doğumlu Chp İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Bayburt için üzerinde uzun süredir çalışıp önemli mesafe alınan küçükbaş hayvancılık projesini vatandaşlar ile paylaştı. Zeybek proje kapsamında Bayburt genelinde arazi şartlarına uygun maddi getirisi çok yüksek kademeli olarak toplamda 1 Milyon adet Merinos cinsi koyunun dağıtımının özel sektör ve vatandaş işbirliği ile hayata geçirileceğini, 50-60 yıl önce bölgede marka olan insanların hafızasına kazınan, damak tadına işleyen “Kitre Koyunu” isminin bu projedeki koyunlara verileceğini açıkladı.

Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Saadettin Okay, yaptığı konuşmada Derneğimizi ziyaret edip güzel bir sohbet ortamını yaratan Chp heyetine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum dedi.