ÇAYIRYOLU YENİ DERNEĞİ’NİN AÇILIŞINI YAPTI

Bayburt Çayıryolu Köyü (Sünür) Derneği Çağlayan’da bulunan Dernek Merkezini yeni satın aldıkları yerde açılışını yaptı.

ÇAYIRYOLU YENİ DERNEĞİ’NİN AÇILIŞINI YAPTI
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Çayıryolu Köyü Derneği Çağlayan Meydanında bulunan Dernek Merkezini Kentsel dönüşüm dolayısıyla Nas İnşaat’la anlaşmasının ardından Yeni bir yer satın aldı.Eski Dernek merkezini kentsel dönüşümü veren Dernek Yönetimi yeni satın aldıkları yeni yerine taşındı.
Başkan Fikret Bayındır açılışa katılan Dernek Başkanlarına ve misafirlere hoş geldiniz konuşması yaparak,yeni merkezlerinin tapusunu aldıklarını ve eski merkezlerinin kentsel dönüşüm dolayısıyla yıkılacağını ifade etti.eski dernek yeri için Nas inşaat’tan ofis alacaklarını belirtti.
Açılışa Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ve Yönetimi,Bayburt Derneği 14.Genel Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bağcılar Şube Başkanı Hicabi Durmuş,Nas İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ulu ,İşadamları,Dernek üyeleri ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.















 

Etiketler; #Çayıryolu
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