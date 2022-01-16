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Bursa Aziziye Bayburt Derneğinde,Türkü Gecesi

Bursa Aziziye Bayburt Kültür ve yardımlaşma derneğinde Bayburt türkü gecesi düzenlendi.

Bursa Aziziye Bayburt Derneğinde,Türkü Gecesi
16 Ocak 2022 Pazar 13:11

BAYBURTGÜNDEM- Bursa Aziziye Bayburt Kültür ve yardımlaşma dernek Başkanı Engin Bozbey ve yönetimi Bursada yaşayan Bayburtlu hemşerilerimizi türkü gecesinde bir araya getirdi.

Gecede Bayburtlu Sanatçılarımızdan Musa Küçük ve Sezai Seçen hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattılar.

Bursa Aziziye Bayburt derneğinde düzenlenen geceye Yıldırım ilçesi Belediye Başkanı Oktay Yilmaz,istanbuldan Bayburt Kültür ve yardım derneği genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi,Bursada bulunan Belediye Meclis üyeleri,Bursa Bayburtlular Dernek Başkanı Alparslan Demirhan, İstanbuldan Bayburt Taşçılar köyü dernek Başkanı Ali Erkul,Bursa da bulunan köy Dernek başkanları ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Gecede çeşitli ikramların yapılması ,Kültürel oyunların sergilenmesinin ardından gece sona erdi.

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