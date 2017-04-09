Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin 17.sini düzenlediği Köyler arası Futbol Turnuvasında konuşma Yapan İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner Türkiye düşmanlarını 16 Nisanda sandığa gömeceğiz 15 Temmuzun intikamınıda bu Pazar günü alacağız diyerek,kararını vermiş insanlara anlatmaya gerek yok dedi.

Bu Millet Erdoğandan sonra deliyi seçerse ne olacak diyen Kılıçdaroğluna ,Bayburtlular hiçbir zaman deliyi seçmez,deliyi seçecek olsaydı seni seçerdi dedi.

Kılıçdaroğlu hayır ,hayır diye tutturuyor.Bu Millet hayır hakkını 15 temmuzda kullandı dedi.Seni sandığa yalanlarınla birlikte gömeceğiz dedi.

Sen 15 Temmuz akşamı tanklara selam durdun dedi.Ödlekliğini anladıkta bu kadar yalana ne gerek var,Şu yalan söyleyenlerin dili lal olsa da senin ne olduğunu bu millet anlasa.Tankların üstüne Darbe olsa ben çıkarım dedin ilk kaçan sen oldun dedi.