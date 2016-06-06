BEŞİR DERNEĞİ İHTİYAÇLI AİLELERE YARDIM DAĞITTI

Beşir derneği ramazan ayında ihtiyaçlı ailelere yardım dağıttı

Beşir Derneği Bayburt temsilciliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayına hazırlık amacıyla gıda kumanyası ve kırmızı et dağıtımı yapıldı.Beşir Derneği Bayburt temsilcisi Mehmet Yolcu yaptığı açıklamada “Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kumanyalar ihtiyaç sahiplerine ailelere ramazan ayında iki gün önce ulaştırarak alilelerin ramazan ayına hazır olarak girmesi amaçlanmıştır.Bu kapsamda din kardeşinin ihtiyacını unutmayıp Bağışta bulunan tüm hayır severlerden Allah Teala razı olsun” dedi.