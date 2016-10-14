BAYDER’den Uzungöl gezisi

Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) tarafından yürütülen “Bayburt’un Kabuğunu Kıran İncileri” projesi kapsamında öğrencilere il dışı gezisi düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen Bayburt Üniversitesi ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ortaklığında BAYDER tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen geziye 85 kız öğrenci katıldı.

BAYDER’den Uzungöl gezisi
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Çok amaçlı ve eğitimi hedef alan gezi kapsamında; Trabzon’un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl’e giden öğrenciler bir gece burada konakladılar. 2 günü kapsayan gezide Trabzon’un diğer tarihi ve turistik durakları da öğrencilere tanıtıldı.
 
11 aydır devam eden projede sona yaklaşıldığını ve gezi programının öğrenciler açısından faydalı geçtiğini kaydeden BAYDER Başkanı Fatih Dündar, projenin Bayburt’ta kız çocuklarının okullaşma oranında ve okulu sevmelerinde önemli olduğunu kaydetti.
 
Ayrıca Dündar, bu projeye katkı sağlayan proje ortakları Bayburt Üniversitesi'ne ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.






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