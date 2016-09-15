BAYDER' de 3. dönem

Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği 3. olağan kongresini yaptı. Derneğin kurucu başkanı Fatih Dündar, tek aday olarak girdiği seçimde oybirliği ile yeniden başkan seçildi.

BAYDER' de 3. dönem
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BAYDER Kültür Salonu’nda gerçekleşen kong
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enin divan başkanlığını İbrahim Yılmazoğlu üstlenirken, divan üyeliklerinde ise Veysel Gider ve Engin Demir yer aldı.  Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede dernek faaliyet raporu, taslak bütçesi okunarak oy birliği ile ibraz edildi. 

Seçimlerle devam eden kongreye tek aday olara
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 giren Fatih Dündar yeniden başkan seçilirken, yçönetim kurulunda; Nahit İmaç, İsmail Öksüz, İsmail Dursunoğlu, Hüseyin Akdoğan, Yıldıray Kurnaz ve Veysel Gider yer aldı.

Seçimlerin ardından bir teşekkü konuşması yapan BAYDER Başkanı Fatih Dündar, derneğin kruşuşundan bugüne emeği olan tüm üyelere ve yönetimlere teşekkür ederek, dernek faaliyetlerinin yeni dönemde de artarak devam edeceğini belirtti. 
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