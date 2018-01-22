Bayburt’un Kurtuluşunun 100.Yıl kutlamaları komisyon çalışmaları bu hafta Bayburt Vakfında devam etti.
Bayburt’un Kurtuluşunun İstanbul daki 100. Kutlama platformu üst komisyonu ,çalışmalarına komisyon üyelerinin katılımıyla devam ettirdi.
100.Yıl kutlamaları platformu Başkanı Cemal Sarıhan önderliğinde Bayburt Vakfında toplanıldı.Toplantıda kutlama gecesinin tarihi ve gecenin içeriği ile alakalı görüş ve öneriler dinlendi.
Gecenin 4 mart tarihinde yapılması üzerinde duruldu.Cumhurbaşkanımızın da katılmasının beklendiği programın teknik detayları üzerine konuşan komisyon üyeleri 24 ocak Çarşamba günü Avrupa yakasındaki derneklerin toplanarak bilgilendirilmesine karar verildi.
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