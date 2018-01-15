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Bayburt’un Kurtuluşunun 100.Yıl kutlamaları komisyon çalışmaları devam etti.

Bayburt’un Kurtuluşunun 100.Yıl kutlamaları komisyon çalışmaları bu hafta Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar şubesinde devam etti.

Bayburt’un Kurtuluşunun 100.Yıl kutlamaları komisyon çalışmaları devam etti.
15 Ocak 2018 Pazartesi 12:34

Bayburt Kurtuluşunun 100. Kutlama platformu her hafta bir dernekte toplantı yaparak komisyon çalışmalarını devam ettiriyor.

Kulama platformu Başkanı Cemal Sarıhan başkanlığında yapılan çalışmalar bölge bölge yapılıyor.Bu haftaki komisyon çalışması 41 köy dernek başkanının katılımıyla gerçekleşti.

Komisyon çalışması, Platform başkanı Cemal Sarıhan,Bağcılar Şube Başkanı Hicabi Durmuş ve komisyon üyelerinin  önderliğinde  yapıldı.Bağcılar ve Bahçelievler’de faaliyet gösteren Köy Dernek başkanlarını bir araya getiren Başkan Hicabi Durmuş ve komisyon,Kurtuluşun 100. Yıl kutlamasına dair Dernek başkanlarının dilek temenni ve önerilerini dinledi.

Platform Başkanı Cemal Sarıhan yaptığı açıklamada Avrupa ve Anadolu yakasında tüm köy dernek başkanlarının katılacağı iki büyük toplantı yapılacak dedi.

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