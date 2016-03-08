Bayburt’un Kurtuluşu Başkentte ‘de Coşkuyla Kutlandı

Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin hazırlamış olduğu, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi vardı.

Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin kuruluşunun 50. yıl dönümüne de denk gelen kuruluş programı Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenendi. Geceye, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt eski Milletvekili Şaban Kardeş, Kültür Turizm eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Bayburt eski valisi Ali Haydar Öner, Bayburt Vakfı Onursal Başkanı Kurban Yazoğlu, Bayburt Kültür Ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan, çevre illerden gelen Bayburtlu dernek başkanları , Bayburtlu işadamları , Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Bayram ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ankara Bayburt Dernek Başkanı Adnan Bayram konuşmasında:

Sayın Bakanım ve bakanlarım, sayın milletvekillerim, Sayın Valilerim, Sayın Belediye Başkanlarım, saygıdeğer bürokratlar ve değerli misafirler

Bayburt sevdasının terennümlerini ve dayanışma bilinci adına aramıza katılan ve bizleri onurlandıran Sayın Bayburt Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Dernek Başkanları ve yöneticileri, Basınımızın temsilcileri, Değerli misafirler ve Çok kıymetli Hemşerilerim ve bu organizasyonda yer alan platformumu; Hepiniz Bu şirin vatan toprağımız olan Bayburt’umuzun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. cı Derneğimizin kuruluşunun 50.ci yıldönümü anma Gecemizi onurlandırdığınızdan dolayı hepinizi şahsım, yönetim kurulum ANKARA dernekler platformu adına Selamlıyorum; sefalar getirdiniz, coşku getirdiniz, hoş geldiniz diyor en derin saygılarımı sunuyorum.

Ülke olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde Türkiye’nin en küçük ama en güçlü illerinden biri olan Bayburt’un evlatları olarak, başkent Ankara’da bir arada, güçlü bir tablo sergilediğimiz için çok mutluyum, gururluyum var olun sağ olun.

Vatan ve bayrak uğruna şehit düşen güvenlik güçlerimize, Allah’tan rahmet diliyor, ülkemize ve şehrimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

2016 yılı; derneğimizin kuruluşunun 50. Şehrimizin kurtuluşunun 98.Kop Savunması’nın 100. Yılını müjdeliyor. Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak; Kop Şehitleri Anıtı ve çevresinin, Milli Şehitlik olması yönünde yapılan çalışmaları takip ediyor, Ankara da görev yapan değerli hemşerilerimizin bu haklı payeyi en kısa sürede Kop destanı ile buluşturacağına inanıyoruz.

Bir diğer önemli tarih nişanemiz olan, Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılında, şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda da ‘kurtuluşuna’ dair adımlar atıldığını görüyor, heyecanla bekliyor, bu anlamda Ankara’da yaşayan Bayburtlular olarak her türlü destek için hazır olduğumuzu sizlerin huzurunda bir kez daha dile getiriyoruz.

Dernek olarak uzun yıllardır hasreti içerisinde olduğumuz, Ankara da il Tanıtım Günleri’nde yaşanan Bayburt eksikliğini gidermek için hazırlıklara başladığımızın bilgisini veriyor, konu ile ilgili tüm dinamiklerin ve hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz.

Saygıdeğer hemşerilerim…

Bundan tam 50 yıl önce, 1966 yılında kurulan Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği, yarım asrı geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyor.2010 yılında göreve geldiğimizde, ilk olarak Ankara’da hizmet veren Bayburt dernekleri arasında diyaloğu geliştirerek. Ankara Bayburt Dernekler platformunu oluşturarak, hep birlikte hareket ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bununla da yetinmeyip, ilimizin de içinde olduğu bölge illerini kapsayan, kısa adı KARDER olan Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin de yönetiminde yer almış, saydığımız tüm bu derneklerin verdiği destek ile görevimize devam ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum…

Ankara’da bulunan Bayburtlular arasında birliği, yöresel kültürün ve diğer kültürlerin tanınmasına ve gençler tarafından öğrenilmesine, tanışma ve kaynaşmalarını sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetler yapmayı kendisine misyon edinen Derneğimiz; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirerek yoluna devam edecektir.

Bu vesile ile geride bıraktığımız 50 yıl içerisinde, başta kurucu yönetimimiz olmak üzere, derneğimizde görev alan tüm değerli yöneticilerimize, verdikleri emek ve mesai için teşekkür ediyoruz.

Son olarak; Ülkemiz ve Bayburt’umuz işgal altında iken; bağımsız bir ulus olma yolunda fedakârlıkları tüm dünyaca olağanüstü kabul edilen, öncelikle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, vatan ve bayrak uğurunda şehit olanları rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sonsuza kadar sürmesini, ülkemizin ve ilimizin aydınlık geleceğinde buluşmak dileğiyle

Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bayburt halk oyunlarıylarının sergilendiği gecede konuşma yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’nin bir kez daha geçmişte yaşadığı sıkıntıları yaşamaması gerektiğini belirterek, atalarımızın bu topraklara binlerce yıl önce geldiğini ve bu toprakları bizim için vatan yaptıklarını ifade etti.

Naci Ağbal, “Tarih yazıldı, herkes yapacağını yaptı. Şimdi esas bize düşen biz nasıl tarihi yazacağız. Bu Milletin birliğini, beraberliğini kimse asla bozamaz. İnşallah bu memleket bin yıllarca daha güzel yönetilecektir. Ben Bayburt’un bir evladıyım inşallah Allah utandırmaz güzel hizmetler yaparız. Hem Bayburt’umuza hem de 80 vilayetimize sonuna kadar güzel hizmetler yapmayı Rabbim bize nasip eder. İnşallah birliğimiz, dirliğimiz daim olur, memleketimiz daha iyi noktalara gider, daha güzel şeyler olur. Bu vatanda bu bayrak inşallah sonsuza kadar dalgalanır” diye konuştu.

























