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Bayburtlu Dostlar Meclisi'nden herfeneye davet

Bayburtlu Dostlar Meclisi (BDM) 18 Ağustos Pazar günü herfene düzenliyor.

Bayburtlu Dostlar Meclisi'nden herfeneye davet
31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45

İstanbul Akfırat’ta düzenleyecekleri herfeneye tüm hemşerilerini davet eden BDM Başkanı İsmail Gürbüzer, şölenin büyük bir buluşmaya dönüşmesi için çağrıda bulundu.

Geleneksel etkinliklerin yer alacağı herfenede ailece katılım beklediklerini ve dolayısıyla yöresel tatlara kadar Bayburt’un tüm kültürel değerlerinin bir arada olmasını arzu ettiklerini belirten Gürbüzer, “Herfenemizi düzenlememizdeki amaç yöreye özgü etkinliklerle birlikte bir şölen havasının oluşturulmasının yanı sıra ailece katılımla yöresel tatların ikram edileceği bir piknik havasını da oluşturmak istiyoruz.

 Amacımız Bayburt menşeli tüm dernek ve vakıfların çağrısı ve katılımıyla 7’den 77’ye tüm hemşerilerimiz arasında büyük bir kaynaşmayı sağlamak, kendi kültürümüzü hem yaşatmak hem de birlikte anıyla şanıyla yaşamaktır.” dedi. Gün boyu sürecek olan programı yöre sanatçılarının yöreye has türkülerle şenlendireceğini belirten Gürbüzer, cirit gösterisi, at biniciliği, bar ekibi gösterisinin yanı sıra çocuklar ve aileler için palyaço gösterisi ile orta oyunlar gibi çeşitli eğlencelerin düzenleneceğini de söyledi.

 Gürbüzer, “Türkiye’nin dört bir yanındaki Bayburtlu dostları, İstanbul Tuzla Akfırat Ömer Halisdemir Mesire Alanı’na bekliyoruz” dedi.

Etiketler; #bdm
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