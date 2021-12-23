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Bayburt Valisi Cüneyt Epcim İstanbul’da Bayburt derneğini ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim İstanbul’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim İstanbul’da Bayburt derneğini ziyaret etti
23 Aralık 2021 Perşembe 11:54

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Valisi Cüneyt Epcim İstanbul’daki ziyaretlerinde,Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetimiyle Florya Sarıhan tesislerinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yakın zamanda Türkiyenin ilk Hemşeri Dernek Başkanı Seçilen Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimiyle bir araya gelen Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Eski Samsun Valisi Osman Kaymak ve  Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Dernek Yönetimini tekrar göreve seçilmelerinden dolayı tebrik ettiler.

Genel Başkan Hicabi Durmuş Bayburt Valisine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.Başkan Durmuş Konuşmasında Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin çalışmaları hakkında Bayburt Valisi Cüneyt Epcime bilgi verdi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetimiyle tanışan Cüneyt Epcim konuşmasında Sivil toplum örgütlerinin ,Hemşeri Derneklerinin Vilayetin tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.Derneğin yaptığı etkinliklerde her daim destek olacaklarını ifade etti.Vali Epcim Dernek yönetimini tebrik ettikten sonra hemşerilerimizin Bayburt’la alakalı sorunlarını dinledi.

Eski Samsun Valisi Osman Kaymak hemşerilerimizle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirterek Dernek yönetimini tekrar seçilmelerinden dolayı  tebrik etti.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur Dernek yönetimini tekrar göreve seçilmelerinden dolayı tebrik etti ve Bayburt Kültür ve yardım Derneğinde kendisin on üç yıl hizmet ettiğini belirtti. Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin Türkiyenin ilk hemşeri Derneği olduğunu belirterek Hemşerilerimize ve Bayburt’un tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

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