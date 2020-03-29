Bayburt Vakfından yardım çağrısı..

Bayburt Vakfı Yardım Kampanyası için Hemşerilerimize çağrı yaptı. “Haydi bir kolide sen al”

Bayburt Vakfından yapılan açıklama..

Dünyanın ve Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanda çok ama çok darda olanıda düşünelim.

Yüce Allah (CC) belki hayır ve hasenelerimiz yüzü suyu hürmetine bir ferehlık bir sekene verir.Haydi bir kolide sen al.

Bayburt Valiliğimizin himayesinde,Bayburt’ta ihtiyaç sahiplerine Gıda ve Temizlik malzemesi kolilerihazırlanarak dağıtılacaktır.Koli Başına 150 TL “Bayburt’a yardıma yetiştim” açıklamasıyla göndermeniz rica olunur.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu