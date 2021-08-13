Bayburt Vakfından İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne Ziyaret..

Bayburt Vakfı, üye ziyaretleri ve üye kayıtlarına hız kesmeden devam ediyor.

BAYBURTGÜNDEM - Türkiye’nin birçok noktasında üyesi bulunan Bayburt Vakfı son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sezayi KÖSE’yi üyeliğe kabul ederek, üye sayısında ciddi oranda yükselişini sürdürüyor.

Bayburt Vakfı Yönetim Kurulu Adına açıklamalarda bulunan Vakıf Başkanı Av. İsrafil Kahraman;

“Şehrimizde yapılan çalışmalara her daim katkıda bulunmak adına, Bayburt Vakfı olarak her daim kurumlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün, başarılı çalışmaları ile göğsümüzü kabartan kıymetli hemşerimiz Genel müdür yardımcımız Sayın Sezayi Köse’de Bayburt Vakfı üyeliğine kabul edilmiş ve resmi üyelik formu imzalanmıştır.

Yeni üyemize hoş geldiniz diyor, üyeliğinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” Dedi.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Altyapı Genel müdür yardımcısı Sezayi Köse’de vakıf çalışmalarına her daim katkıda bulunacağını belirterek, Bayburt’umuz için elinden ne geliyorsa yapacağını ifade etti.