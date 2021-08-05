BAYBURT VAKFINDAN HATIRA ORMANI KARARI

“Kurban Yazoğlu anısına, Hatıra Ormanı” Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı,Vakıf Kurucu Meclisinin aldığı karar gereğince ,Kurban Yazoğlu anısına bir Hatıra Ormanı yapılacak.

Vakıftan yapılan açıklama: Ülkemizde son günlerde meydana gelen orman yangınları sonucunda milyonlarca ağacımızı kaybettik, binlerce dönüm orman arazisi kül oldu, binlerce orman canlısı hayatını kaybetti.

Bayburt Vakfı olarak, ülkemizin her daim yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz bu zor günlerde kaybedilen ormanlarımızın yerine Türkiye’mizin her yerinde yenisinin yapılması için elimizden gelen azami gayreti gösterecek ve Vakfımızın Onursal Başkanı, Bayburt sevdalısı rahmetli Kurban Yazoğlu’nun adını yaşatmak için Bayburt’ta bir hatıra ormanı oluşturacağız.

Kurban Yazoğlu, Bayburt sevdalısı, Bayburt aşığı gariban babası bir insandı. Vakfımızın ve Bayburtspor’un Başkanlığını yapmıştı. Kendisine olan büyük vefa ve saygımız dolayısıyla adına (VKM) Vakıf Kurucu Meclisi olarak hatıra ormanı oluşturma kararı aldık.

Bayburt Vakfı Kurban Yazoğlu Hatıra Ormanımız Hayırlı Olsun.

Av. İsrafil Kahraman

Bayburt Vakfı Başkanı