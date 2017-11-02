Bayburt Vakfında 29 Ekim Kutlaması yapıldı

Bayburt eğitim kültür ve Hizmet Vakfı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fındıkzade'de ki hizmet binasında kutladı.Sergi açılışıyla program devam etti.

Bayburt eğitim kültür ve Hizmet Vakfı Fındıkzade'de ki hizmet binasında, Profesör Doktor Hüsamettin Kocan’ın öğrencileri resim sergisi açtı

Resim sergisine katılan Bayburt milletvekili Şahap Kavcıoğlu ,Bayburt Vakfı başkanı Nusret parıldar Vve Profesör Doktor Hüsamettin Koçan birer konuşma yaptılar

Bayburt Vakfı başkanı Nusret parıldar konuşmasında Sergi salonundaki mekanın tüm Bayburtlu sanatçılar ve öğrencilere hizmet verecek dedi.

Bayburt milletvekili Doç Dr Şahap Kavcıoğlu’da konuşmasında Bayburt'un kültür şehri olduğunu belirterek,bu salonun sergi açmak isteyen Bayburtlu sanatçılar için önemine değindi.

Profesör Doktor Hüsamettin Koçan konuşmasında sergi salonunun Bayburtlu sanatçılar ve öğrenciler için mükemmel bir ortam olduğunu belirterek, bu sergi salonu yeniden elden geçirilerek daha güzel bir ortam sağlanması gerektiğini söyledi. Bununla ilgili gerekli desteği vereceğini ifade etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vakıfta verilen kokteyl ile sona erdi.