Bayburt Vakfı Üyeleri ve Bayburt Protokolü Yemekte bir araya geldi

Bayburt Vakfı Yönetimi Bayburt Konaklamada Bayburt Protokolüne ve STK Temsilcilerine yemek verdi.

Programda Bayburt Vakfı Yöneticisi Ali Kemal Birgül Katılımcıları tanıttı ve programla alakalı açıklamalarda bulundu.Bayburt Vakfı Başkanı Nusret Parıldar Yemekte yaptığı konuşmada;22.Dede Korkut şenlikleri için tertip edilen bu şölende verdiğimiz yemeğe katılım sağladığınız için teşekkür ederim.Dede korkut ‘un adı fevkalade güzel bir olaydır Dede Korkut ismi Bayburt’a çok şey kazandırmıştır ve kazandırmaya devam edecektir. Fuat Köprülünün dediği gibi Dede Korkut’u terazinin bir kefesine koysak ve diğer Türk âlemi için yazılan tüm yazıtları da terazinin diğer kefesine koysak ağır gelir.Bizlerde hep Dede Korkut hikâyeleriyle büyüdük. Bu kahramanımızın ruhu şad olsun son dönemini Bayburt’ta geçirmiş ve burada vefat etmiştir.Bayburt için vilayet olmak çok önemliydi.1957 seçimlerinde Tevfik ileri Bütün Bayburtluları selamlarken Başbakan Menderes git Bayburt’taki hemşerilerimize Müjdeyi ver. Bayburt’u vilayet yapacağız dedi. Nihayet 1980’ler de Vilayet olduk.Bir gerçek var ki Bayburt’umuz Hala göç vermeye devam ediyor. Bütün kurumları ziyaret ettik ve bilgi alışverişinde bulunduk ve Bayburt için neler yapabileceğimizi konuştuk.1947’lerden itibaren çalışmalarımızı Dernekler vasıtasıyla yürütüyorduk. Vakıf fikri nerden doğdu. Vakıf bütün Dernekleri bir çatı altında toplayabilmek için kurulmuştur. STK dediğimiz kuruluşlar içerisinde kural ve kaideleri olan bir kuruluştur. Derneklerimizin Üyeleri aynı zamanda Vakfımızın üyelerindendir. Derneklerle bir sorunumuz yoktur. Sayın Valim sordu Vakıf olarak ne yapıyorsunuz?Bayburt la alakalı çalışmalar içerisinde her daim yer aldı. Dede korkut şenliklerine katıldık dedi. Bu çalışmalarda her daim lokomotif görevi yapmıştır.Vakıf çalışmalara değinen Nusret Parıldar sözlerini katılımcılara teşekkür ederek bitirdi.Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk coşkun selamlama konuşması yaptılar.Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt’ta yaptıkları çalışmalara değindi. Bayburt Valisi selamlama konuşması yaparak Huzur ve Güven Şehri Bayburt’a atanmaktan dolayı memnun olduğunu belirtti.