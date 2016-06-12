BAYBURT VAKFI ÜYELERİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİLER

Bayburt Vakfı Üyeleri bu ramazanın ilk iftarın da Fındıkzade deki Vakıf Merkezinde bir araya geldiler.

Bayburt Vakfı Üç yıl sonra ilk iftiranı Fındıkzadede verdi.Vakıf Merkezinin üst katında bulunan yemekhanesinde iftar veren Vakıf yönetimi bu ramazan daha bir çok iftarın bu mekanda olacağını belirttiler.İftara Vakıf Üyelerinin yanı sıra Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bir çok ünlü isim Bürokrat, işadamı , Siyasetçi ve Dernek Başkanı katıldı.İftar yemeğinin ardından Vakıf Başkanı Nusret Parıldar İftara katılan hemşerilerimize hoş geldiniz konuşması yaptı.Daha sonra söz alan Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu Hemşerilerimizle görüş alışverişinde bulundu ve gündeme dair konularda bilgi verdi.