BAYBURT VAKFI RAMAZAN YARDIMLARINI DAĞITTI.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı ,her yıl olduğu gibi bu yılda yardım kolisi,Gıda yardımlarını Ramazan ayında Bayburt’ta dağıttı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı,yüzlerce öğrenciye Burs desteği sağlamasının yanında ,Her yıl Ramazan ayında İhtiyaçlı ailelere gıda yardımı yapıyor. Bu yıl gıda kolilerini ve yardımları bizzat Ailelere Vakıf Başkanı yönetimi bizzat çalışarak Bayburt’ta dağıttı. Bayburt’ta gelenek haline gelmiş olan On beşi geleneğinide unutmadı ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıttılar.