Bayburt'ta yaşayan yetim ve öksüzlerin bayram harçlıkları bu bayram da Bayburt AK Gençlikten.
Bayburt'ta yaşayan yetim ve öksüzlerin bayram harçlıkları bu bayram da Bayburt AK Gençlikten.
0
Ramazan Bayramı tüm yurtta heyecanla beklenirken Bayburt Belediyesi’nde bayramlaşma heyecanı vardı.
Ramazan Bayramı tüm yurtta heyecanla beklenirken Bayburt Belediyesi’nde bayramlaşma heyecanı vardı.
0
Bayburt Üniversitesine ilişkin tanıtım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.
Bayburt Üniversitesine ilişkin tanıtım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.
0
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin Bayburt programı kapsamında Arpalı Belediyesini ziyaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin Bayburt programı kapsamında Arpalı Belediyesini ziyaret etti.
0
banner520

BAYBURT VAKFI RAMAZAN YARDIMLARINI DAĞITTI.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı ,her yıl olduğu gibi bu yılda yardım kolisi,Gıda yardımlarını Ramazan ayında Bayburt’ta dağıttı.

BAYBURT VAKFI RAMAZAN YARDIMLARINI DAĞITTI.
16 Nisan 2022 Cumartesi 15:42

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı,yüzlerce öğrenciye Burs desteği sağlamasının yanında ,Her yıl Ramazan ayında İhtiyaçlı ailelere gıda yardımı yapıyor.

Bu yıl gıda kolilerini  ve yardımları bizzat Ailelere Vakıf Başkanı yönetimi bizzat çalışarak Bayburt’ta dağıttı.

Bayburt’ta gelenek haline gelmiş olan On beşi geleneğinide unutmadı ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıttılar.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Hemşerilerimiz,Marmara Bölgesi Bayburt Derneği İftarında buluştular
Hemşerilerimiz,Marmara Bölgesi Bayburt Derneği İftarında buluştular
0
MÜSİAD iftar çadırında bir araya geldi
MÜSİAD iftar çadırında bir araya geldi
0
ONBEŞİ GELENİĞİ İSTANBULDA SÜRDÜ
ONBEŞİ GELENİĞİ İSTANBULDA SÜRDÜ
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.