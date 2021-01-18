Bayburt Vakfı Makale Yarışması Sonuçlandı

Bayburt Vakfının ,Bayburt’ta başlatmış olduğu Makale yarışması sonuçlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında evinde kalan hemşehrilerimizin, moral ve motivasyonlarını üst seviyelere çıkarmak, kaygı ve endişe düzeylerini azaltmak, hemşehrilerimiz arasındaki dayanışmayı diri tutmak, salgınla mücadelede toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen; “Kur’an ve Sünnet Işığında Salgın Hastalıklar ve Dünyanın Geleceği”, “Büyük Salgınlar Öncesi ve Sonrası Dünyada Meydana Gelen Değişiklikler”, “Türkiye Yarınlara Nereden, Nasıl Bakmalı?” konulu yarışma sonuçlandı.

Makale yarışmasında derece alanlar açıklandı.

Makale yarışmasında “Türkiye Yarınlara Nereden, Nasıl Bakmalı?” isimli makale ile 1.seçildi.Makaleyi yazan,Ayşenur Keleş 10.000TL ile ödüllendirildi.

Makale yarışmasında “Salgın Hastalıklar ve Etkileri” isimli makale ile 2. seçildi.Makaleyi yazan, Şule Akdeniz 6.000TL ile ödüllendirildi.

Makale yarışmasında ““Türkiye Yarınlara Nereden, Nasıl Bakmalı?” isimli makale ile 3. seçildi.Makaleyi yazan, Yunus Emre Haşlak 4.000TL ile ödüllendirildi.