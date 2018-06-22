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Bayburt Vakfı İstanbul’da Öğrencileri Ağırladı.

4O Öğrenci 5 Gün Boyunca İstanbul’da Vakfın Misafiri oldu..

Bayburt Vakfı İstanbul’da Öğrencileri Ağırladı.
22 Haziran 2018 Cuma 13:23

Bayburt’tan İstanbul’a giden 40 Öğrenci ve Beş Öğretmen Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından beş gün boyunca Misafir edildi.

Bayburt’tan İstanbul’a giden 40 Öğrenci ve Beş Öğretmen Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Eğitim burs ve yardımlaşma birim başkanlığınca İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini beş gün boyunca öğretmenleri ile birlikte ziyaret ettiler.

Etkinliğin son günü öğrencilerle  birlikte akşam yemeğinde vakıf Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte oldular.

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