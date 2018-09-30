Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Eğitime destek gecesinde İstanbul Şişli Cevahir otelde , Protokol ve STK temsilcileri, işadamları ve hemşerilerimizi bir araya getirdi.

Eğitime destek Gecesi İstanbul Valisi Vasip Şahin,Samsun Valisi Osman Kaymak,Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal,Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak,İstanbul Milletvekili Osman Boyraz,Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Bayburt Üniversite Rektörü Selçuk Coşkun, Yargıtay Üyesi Şerafettin Saka, TGT Vakfı Başkanı Av.Hamza Akbulut,Karadeniz Vakfı Başkanı Yusuf Cevahir,21.Ceza Dairesi Başkanı İbrahim Temur,Millieğitim Destek Hizmetleri Genel Müdürü hemşerimiz Salih Ayhan, PTT genel müdür yrd Gürbüz Akbulut, Erzurum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Kıraç,Genar Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş,Ak Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak,Baysiad Başkanı Salim Arslanhan,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan,Müsiad Bayburt Başkanı Erdal Şentürk ,STK temsilcilerimiz işadamlarımız ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Eğitime destek gecesi,Sinevizyon gösterisiyle başladı,Gecenin açılış konuşmasını Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman yaptı.

Bayburt Vakfını ayaklarının üzerinde duran bir vakıf haline getirmek istiyoruz.

İsrafil Kahraman açılış konuşmasında Eğitime destek gecesine katılan Hemşerilerimize hoş geldiniz diyerek ,Vakıf işinin zor bir iş olduğunu belirtti ve yeni yönetimin hedeflerinin Bayburt Vakfını ayaklarının üzerinde duran bir vakıf haline getirmek istiyoruz dedi.İhtiyaçlı öğrencilerimiz var,Burs için Dört bin beş yüz müracaat var,demek ki çok büyük ihtiyaç var,onun için çok daha fazla çalışmamız lazım,ben şahsen Burs veren Abilerime, kardeşlerime,İşadamlarımıza özellikle Cengiz Holding Başkanvekili Şeref Cengiz beye,İşadamı Şeref Yazoğluna,Bayburt gurup İnşaata,Turam Makine Yönetim Kurulu Başkanı Sunay Turan’a ,Akyapı inşaatın sahibi Kaşif Yılmaz’a,Bayburt Müsiad Başkanı Erdal Şentürk'e, Bizlere destek veren Salih Ayhan Beye,Gürbüz Akbulut kardeşime ve isimlerini sayamadığım bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum dedi.

Eğitime destek gecesinde 700’üze yakın öğrencimize burs sağlandı. Cengiz Holding 225 Burs,İşadamı Şeref Yazoğlu 100 Burs,Akyapı İnşaat 100 Burs,Bayburtgrup 100 Burs,Turan Makine 100 Burs,Erdal Şentürk 50 Burs ve birçok hemşerimiz burs sağlama sözü verdiler.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal selamlama konuşmasında Eğitime destek veren hemşerilerimize teşekkürlerini ifade ederek, Bir kardeşiniz olarak üzerime düşen,Allahın verdiği imkanlar neticesinde her daim yanınızda olacağım dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin selamlama konuşmasında, Bayburt Türkiye de okumanın önemini en önce keşfeden illerden birisidir, Tabiri caizse ceketini satarak evladını okutmuştur. Bayburt Birkaç il dışında Türkiye de en çok okuma oranına sahip bir ildir.Bunu sahada görüyoruz gerek bürokraside gerek iş dünyasında,Fikir dünyasında ve siyasette.Bayburtlular bulundukları ortamda hep saygın olmuşlardır.Elimizdeki imkan ve yetkilerimin sınırlarında her daim hemşerilerimin yanında olacağım dedi.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı ,Eğitim ,Burs,ve yardımlaşma birimi Başkanı Abdullah Yılmaz Vakfın çalışmaları ve Burs konusunda açıklama yaparak toplantıya katılan hemşerilerimizi bilgilendirdi.

Gecenin en ilgi çeken konuşmalarından biride Bayburt Vakfından bur almış öğrencilerden biriydi.Pınar Tayfur adlı Trakya üniversitesi Fizyoloji ana bilim dalında çalışan bir kardeşimiz oldu.Pınar Tayfur konuşmasında Bayburt Vakfından bur alarak okuyan bir kardeşiniz olarak karşınızdayım dedi.Bende Vakfımızın yetiştirdiği gençlere destek olmak istiyorum dedi.

Bayburt Üniversite Rektörü Selçuk Coşkun da selamlama konuşmasında Bayburt Üniversite öğrenci sayısı ve Üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Bur çalışmalarında Bayburt Üniversitesinde okuyan öğrencilerinin de bu burslardan faydalansın istiyorum.Bayburt’ta yapılacak Öğrenci yurdu çalışmaları konusunda kutluyor ve Üniversite olarak çalışmalara her türlü desteği vereceğimizde buradan ifade ediyorum dedi.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal selamlama konuşmasında veren el alan el denkleminde veren el konumunda olan değerli dostlar hepinize sevgi ve muhabbet duyuyorum dedi.Biz bir ömür boyu okuma emrini alan bu buyruğa boyun eğen,Evrendeki insanla ,insandaki evreni okuyarak derin tefekkür dünyasında yürümeye çalışan bir medeniyetin çocukları olarak burada bu akşam bu güne ve yarına,hayallerimize ve ideallerimize damga vuracak bölgenin ve insanlığın ufkuna yeni hedefler koyacak gençler yetiştirmek için onlara su taşıyan hark’a bir damla su taşımak için çaba gösteren ve samimiyetle bir çaba var.Bu çabaya katkı veren herkese teşekkür ediyorum.

Türkiye Büyük millet meclisinde Bayburt Üniversitesi için bir kanun teklifi vermiştik.Kanun teklifini savunmak için konuşma yapıyordum.Bu kadar konuşma yapıyoruz da yalvardığımızı sanmayın.Bayburt2un Üniversiteye ihtiyacı yok,Üniversitenin Bayburt’a ihtiyacı var.Bayburt’u Üniversitenin anlaması Selçukluyu anlamasıdır ve bu değerleri hissetmesi demektir.Selçukluyu anlarsanız Osmanlıyı anlarsınız,Osmanlıyı anlar sanınız zaferi,Dünyaya hükmetmeyi,Adaleti yeryüzüne yaymanın ne anlama geldiğini anlarsınız ve çağdaş Türkiye ye taşır ve yeniden büyük Türkiye yi çıkarırsınız.Onun için demiştim ki Üniversitenin Bayburt’a ihtiyacı var.Şu anda Üniversite Bayburt’a Bayburt Üniversiteyle içi içe akmaya devam ediyor dedi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan selamlama konuşması yaparak Eğitime Destek olan Hemşerilerimize ve Fındıkzadedeki binanın tefrişatında emeği geçenlere teşekkürlerini belirtti.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş selamlama konuşmasında Eğitime destek veren işadamı,Bürokrat ve STK temsilcilerimize teşekkürlerini ifade etti.Okuyan gençlerimizi istikbale hazırlayan ,onların istikbale hazırlanmasında katkı sunan bütün yardım severleri yürekten tebrik ediyorum,Bayburt vakfında bu çalışmaların başından beri var olan herkesi tebrik ediyorum dedi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan selamlama konuşmasında, Eğitim,Toplumsal hayatımızın yarınları için hayati öneme haizdir. Eğitim konusunda elbette ki Devletimiz,Milli eğitim bakanlığımız çok büyük hizmetler yapmaktadır.Bu hizmetlerde Bayburt İlimizde payını almaktadır.Bu çalışmalara bu gün Bayburt Vakfımızın ve Bayburtlu işadamlarımızın Eğitime,Öğrencilere bur vermek suretiyle yapılan katkı Eğitime vermiş olduğu önemi göstermektedir.Katkı sunan tüm işadamı ve STK temsilcilerimize teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt Vakfı Eğitime destek Gecesinde Bayburt Vakfı Yönetimi sahneye çağrılarak görevleri okundu.Vakfın Diğer illerdeki temsilcileri de belli oldu. Burs veren İşadamlarına plaket takdimleri yapılmasının ardından sahne alan Bayburtlu sanatçılarımız Muhsin Bayburtlu ve Bünyamin Oraç hemşerilerimize Bayburt Türküleri eşliğinde güzel bir akşam yaşattılar.