Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı.

Bayburt Üniversitesi Konuk Evi’nde düzenlenen yemeğin ardından yaptığı konuşmada derneğin Bayburtlu gençlerin eğitimi için önemli destekler sağladığını ifade eden Vali Pehlivan, dernek çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür etti.

Bayburt’un devletine ve milletine sıkı sıkıya bağlı olduğuna işaret eden Vali Pehlivan, “Bu birlik ve beraberliği Bayburt dışında da bizim insanımız her zaman gösteriyor. Bu birlikteliği sağlayan, bu bağları koparmayan başta Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki hemşeri dernekleri bugün de Bayburt için neler yapabiliriz diye soruyor ve çalışmalarına yön veriyor. Bizlerle de işbirliği ve koordinasyon içinde olan Bayburtlu sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bugünde Bayburt Vakfı’mızın düzenlediği dayanışma yemeğinde gurbetten gelen hemşerilerimizle bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Bu organizasyonlar bir araya gelmek, gönül bağlarımızı güçlendirmek ve imkanları seferber etmek için önemli vesilelerdir. Bayburt’a hizmet etmek üzere yola koyulan ilimizin değerli yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarımızla bu dayanışmamızı artırıp, Bayburtumuz için hep birlikte inşallah güzel ve hayırlı işler yapmak için gayret sarfedeceğim. Bu vesileyle Bayburt Vakfı Başkanı Avukat İsrafil Kahraman Bey başta olmak üzere, kendisinin şahsında yönetim kurulu ve vakıf üyelerine bu anlamlı organizasyonda bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimize çalışmalarında başarı ve kolaylıklar temenni ediyorum.” diye konuştu.

Yemeğe Vali Ali Hamza Pehlivan’ın yanı sıra Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Oruç, MÜSİAD Bayburt Şube Başkanı Erdal Şentürk, vakıf kurucu ve üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.