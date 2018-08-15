 ﻿
BAYBURT VAKFI HEYETİ VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
BAYBURT VAKFI HEYETİ VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
0
Bayburt-Demirözü arasındaki duble yol ne zaman bitecek.?
Bayburt-Demirözü arasındaki duble yol ne zaman bitecek.?
0
Pompalı Tüfekle Annesini Vurdu..
Pompalı Tüfekle Annesini Vurdu..
0
0
banner399

BAYBURT VAKFI DAYANIŞMA YEMEĞİ DÜZENLEDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı.

BAYBURT VAKFI DAYANIŞMA YEMEĞİ DÜZENLEDİ
15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:27

Bayburt Üniversitesi Konuk Evi’nde düzenlenen yemeğin ardından yaptığı konuşmada derneğin Bayburtlu gençlerin eğitimi için önemli destekler sağladığını ifade eden Vali Pehlivan, dernek çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür etti.

Bayburt’un devletine ve milletine sıkı sıkıya bağlı olduğuna işaret eden Vali Pehlivan, “Bu birlik ve beraberliği Bayburt dışında da bizim insanımız her zaman gösteriyor. Bu birlikteliği sağlayan, bu bağları koparmayan başta Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki hemşeri dernekleri bugün de Bayburt için neler yapabiliriz diye soruyor ve çalışmalarına yön veriyor. Bizlerle de işbirliği ve koordinasyon içinde olan Bayburtlu sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bugünde Bayburt Vakfı’mızın düzenlediği dayanışma yemeğinde gurbetten gelen hemşerilerimizle bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Bu organizasyonlar bir araya gelmek, gönül bağlarımızı güçlendirmek ve imkanları seferber etmek için önemli vesilelerdir. Bayburt’a hizmet etmek üzere yola koyulan ilimizin değerli yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarımızla bu dayanışmamızı artırıp, Bayburtumuz için hep birlikte inşallah güzel ve hayırlı işler yapmak için gayret sarfedeceğim. Bu vesileyle Bayburt Vakfı Başkanı Avukat İsrafil Kahraman Bey başta olmak üzere, kendisinin şahsında yönetim kurulu ve vakıf üyelerine bu anlamlı organizasyonda bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimize çalışmalarında başarı ve kolaylıklar temenni ediyorum.” diye konuştu.

Yemeğe Vali Ali Hamza Pehlivan’ın yanı sıra Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Oruç, MÜSİAD Bayburt Şube Başkanı Erdal Şentürk, vakıf kurucu ve üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

banner397
İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Bayburtta
Cumhurbaşkanı Bayburtta
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Önceki Haber
BAYBURT VAKFI HEYETİ VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
Sonraki Haber
Bayburt Üniversitesinden ABD’ye Tepki
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.