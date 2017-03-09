Bayburt'un kurtuluşu 99.Yıl Bağcılarda kutlandı videolar

Bayburt'un kurtuluşu 99.Yıl Bağcılarda kutlandı Gecenin tamamı video izle...
Açılışta Mehteran
Şehitleri anma Slayt
Muhsin Bayburtlu..
Devran..
Bünyamin Oraç..
Sehlan.. Sanatçılar..
Esat Kabaklı..
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan Konuşması..
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş konuşması..
Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu Konuşması..
İstanbul Valisi Vasip Şahin Konuşması.
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Bayburt Milletvekili Doç.Dr.Şahap Kavcıoğlu konuşması..
Bayburt Milletvekili ve Maliye Bakanı Naci Ağbal Konuşması..
İstanbul Bağcılarda 99.Yıl Kurtuluş etkinliği.
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