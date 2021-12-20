Bayburt Serenli köyü derneğinde,geleneksel sıla gecesi

Bayburt Serenli Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneğinde Sıla gecesi düzenlendi.

BAYBURTGÜNDEM- İstanbul Sultanbeyli İlçesinde bulunan Bayburt Serenli Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneğinde Serenli Dernek Başkanı Muammer İnci ve yönetimi hemşerilerimizi sıla gecesinde bir araya getirdi.

Sıla gecesinde Bayburtlu sanatçılarımız Muhsin Bayburtlu,Bünyamin Oraç,Turan Ali,Sezai Seçen,Cengiz Aydın ve Sanatçı adayları Davut Atlı,Sefa Akyüz Hemşerilerimize ,türküleriyle güzel bir akşam yaşattılar.

Başkan Muammer İnci ve Yönetimi Sıla gecesine katılım sağlaya hemşerilerimize yemek ikramında bulundular.

Sıla Gecesine Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Yönetimi ve Şube Başkanları,Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül ve yönetimi,Anadoşu yakası Bayburt kültür ve yardımlaşma Dernek Başkanı Adem Doğan , AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü ,Sultanbeyli AK Parti Meclis Üyesi Yücel Öz,Köy Dernek Başkanları ve Serenli Köyü Dernek üyeleri katılım sağladılar.

Serenli Köyü Dernek Başkanı Muammer İnci Eski Dernek Başkanları Ali Paşa Güler,Yavuz Yıldırım ve Sponsorlara Plaket takdim etti.