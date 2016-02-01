3. Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği onur ödülleri töreni Şair Zihni kültür merkezinde yapıldı.

Bayburt sanatçılar derneği onur ödülleri töreninin sunumunu Naci Ahıskalıoğlu yaptı.

Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği onur ödülleri sahiplerini buldu, ödül sahipleri ise; Yılın Sanat ve Sanatçı destek özel onur ödülü Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a, Yılın Bürokratı onur ödülü Tunceli Valisi Osman Kaymak'a, Sanat ve Sanatçıya destek özel onur ödülü Bayburt belediye Başkanı Mete Memiş'e, Yılın Kurumu onur ödülü kamu Hastaneleri genel sekreteri Dr. Hulki Aşır'a, Yılın Akademisyeni onur ödülü Doç. Dr. Şeref Oruç, KTÜ Öğretim üyesine, Yılın sivil toplum kuruluşu onur ödülü Musa Eraslan İstanbul Çiğdem tepe köy derneğine, Yılın Görsel sanatçısı onur ödülü Ressam Hacı Salih Cengiz'e Yılın Bayan THM. Sanatçısı Onur ödülü Tuğçe Nur'a, Yılın Erkek THM. Sanatçısı Onur ödülü Turan Ali'ye verildi.

3. Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği onur ödülleri töreni'na ait program görüntülerinin tamamını haber videosundan izleyebilirsiniz.