Bayburt Platformu, Anadolu Yakası Dernekleriyle İstişare toplantısı yaptı..

2017 yılında 3 bin 494 bireysel silahlı olay yaşanırken 3 bin 529 kişi yaralandı, 2 bin 187 kişi yaşamını yitirdi. Rakamlar 2017 yılındaki silahlı olay sayısının bir önceki yıla göre yüzde 28, son üç yıla bakıldığında ise yaklaşık yüzde 61 arttığını gösterdi.Olay yaşanmayan tek il Bayburt oldu.