Bayburt Platformu, Anadolu Yakası Dernekleriyle İstişare toplantısı yaptı..

Bayburt, 100. Yıl etkinliği toplantıları devam etti.
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlamaları için Bayburt Platformu Anadolu yakasında Dernekleri bir araya getirdi.
İstanbul’da faaliyet gösteren dernek, vakıf ve kuruluşlardan oluşan 175 Bayburt STK’sının bir araya gelerek oluşturduğu Bayburt Platformu, kurtuluş etkinliği hazırlıkları için Avrupa Yakası’ndaki tolantıdan sonra ikinci toplantıyı Anadolu yakasında yaptı.
Başkanlığını Cemal Sarıhan’ın üstlendiği Bayburt Platformu, oluşturulan etkinlik komitesi ile Anadolu yakasındaki Dernekler toplantısında,Derneklerimizin görüş ve önerilerini dinlediler.Komite üyeleri ve Platform Başkanı Sarıhan soruları cevaplandırdı.
100.Yılında İstanbul Ataköy Sinan Erdem Spor salonunda yapılacak gece için çalışmalar devam etti.
Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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