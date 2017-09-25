Bayburt Petekli Köyü Derneği şişlide açıldı.

Bayburt ,Demirözü Petekli Köyü(Çorozma)Köyü Dernek yeri Şişli ‘de yeni mekanını açtı.

Dernek Açılışını Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü,Başkan Yardımcısı Kaım Sizer,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan,Şişli belediye meclis üyesi Zekai Memiş,BelediyeMustafa Kurtcul ,Mustafa Satılmış ve üyelerin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış Kuran’ı kerim ve duaların okunmasıyla başladı.Konuşmaların ardından ikram verilmesi ve fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Açılışta Şişli Belediye Başkanı selamlama konuşması yaptı.Konuşmasında bu işin emeğini çekenlere teşekkür etti.Mekanın güzel olduğunu ve başarılar diliyorum dedi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan üyele seslenerek bu açılışa katıldığınız için teşekkür ediyorum dedi. Dernek Üyelerine seslenerek ,Yüz atmış derneği olan bir ilin temsilcileriyiz Allaha hamdolsun gittiğimiz yerlerde İlimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.Bayburtlu gitmiş olduğu her yerde yiğitliğini ,mertliğini ,dürüstlüğünü,katılımcılığını yansıtır ve asla özünü unutmaz dedi.