Fetani Battal’dan Derneklerimize ziyaret .

Bayburt Milletvekili Fetani Battal İstanbul Bahçelievlerde bulunan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şubesini ziyaret etti.

Battal Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şubesinde Hemeşerilerimizle bir araya geldi. Battal’ı Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bahçelievler Şube Başkanı Emre Çolak karşıladı.

Milletvekilimizle bir araya gelen Hemşerilerimiz ve Dernek yöneticileri ,Milletvekilimizle Bayburt hakkında istişarelerde bulunarak sorular sordular.Hemşerilerimizi dinleyen Milletvekilimiz Battal Bayburt’un tarihine ve Bayburt ismiyle alakalı araştırmalarından bir kesit anlattı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ziyaretlerinden dolayı Milletvekilimize teşekkürlerini ifade etti.Bayburt Kültür ve yardım Derneği eki genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ve Bayburt Vakfı Başkan Vekili ve İşadamı Remzi Dursunkaya ve Şube Başkanı Emre Çolak teşekkür konuşması yaptılar.Remzi Dursunkaya Bayburt dışındaki iş adamlarını Bayburt ‘a yatırım yapmaları için davet etti.

Bayburt Milletvekili Battal hemşerilerimizle toplu fotoğraf çekilmesinin ardından Dernekten ayrıldı.