Bayburt Kurtuluş gecelerinin ilki Kartalda yapıldı

Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü ve aziz şehitlerin anısına İstanbul’un Kartal ilçesinde anma programı düzenlendi.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul eski Milletvekilleri Berhan Şimşek ve Ali Kemal Kumkumoğlu, Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Dr. Nusret Parıldar, dernek yöneticileri ve Bayburtlular katıldı. Şehit ve gazilerin anısına saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan program, hatip Cihat Durmuş’un okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlatılan tanıtım filminin gösterildiği programda açılış konuşmasını yapan Anadolu Yakası Baybur Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Lütfü Sülo, “99 yıl önce Bayburt nasıl zulümden kurtulduysa, bugün yine Şehit Osman tepesinden bir top atılsa ve tüm dünya kötülüklerden, zulümden arınsa” dileğinde bulundu. Bayram Aygün’un sunduğu gecede kısa bir konuşma yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin ise “99 yıl önce vatanı için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet diliyorum, inşallah bu topraklarda bir daha kurtuluş savaşları yaşamak zorunda kalmayız” dedi.Muhsin Bayburtlu’nun söylediği ağıtlar ve Necip Demirel’in okuduğu kasideler ile devam eden gecenin konuşmacısı ise Araştırmacı Yazar Naci Memiş oldu. Memiş'in; 'Bayburt ve şehitler" konulu konuşması salonda büyük ilgi ile dinlendi. Anma programı, hatip Cihat Durmuş’un yaptığı dua ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.