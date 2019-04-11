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Bayburt Kültür ve yardım Derneğinden,Kamu kurumlarına ziyaret.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve yönetimi Bayburt Kamu Kurumları ve Belediyeleri ziyaret etti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinden,Kamu kurumlarına ziyaret.
11 Nisan 2019 Perşembe 14:59
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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği   Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri,Bayburt Valiliği,Bayburt Belediyesi, Demirözü Belediyesi, Arpalı Belediyesi,Gökçedere Belediyesi ve kurum müdürlüklerini ziyaret etti

Bayburt Valiliğinde Vali Ali Hamza Pehlivanla görüşen Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetimi,Bayburt yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Bayburt Belediyesine Başkan Seçilen Hükmü Pekmezciyi tebrik eden Bayburt Kültür ve Yardım Derneği   yönetim kurulu sohbet sonrası hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Dernek yönetimi Daha sonra Arpalı Belediye Başkanı Seçilen Abdurrahman Polattimur,Demirözü Belediye Başkanı seçilen Aslan Gürer,Gökçedere Belediye Başkanı seçilen Yavuz Bakırı makamında ziyaret ederek tebrik ettiler.

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