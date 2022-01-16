Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden Yalova Bayburt Derneğine ziyaret

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden Yalova Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğine ziyaret.
BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi,Yalova Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret ederek Yalova’daki Bayburtlu hemşerilerimizle görüş alışverişinde bulundu.
Genel Başkan Hicabi Durmuş Yalova’da ikamet eden hemşerilerimizE Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin faaliyetlerinden bahsetti.Pandemi sürecinde Yalova’daki Hemşerilerimizin Derneklerinde yaşanan süreci dinledi.