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BAYBURT KÜLTÜR VE YARDIM DERNEĞİ’NDEN REKTÖR COŞKUNA ZİYARET

Bayburt Kültür Ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk KILIÇASLAN ve yönetim kurulu üyeleri Tevfik NERGİS, Necmettin GÖRGÜN, Ahmet AKBALIK, Doğan COŞKUN ve Benal AKBURAK, 20 Şubat 2017 tarihinde, Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN’u ziyaret etti.

BAYBURT KÜLTÜR VE YARDIM DERNEĞİ’NDEN REKTÖR COŞKUNA ZİYARET
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü münasebetiyle gerçekleşen ziyarette İstanbul Bayburt Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Faruk KILIÇASLAN, rektör COŞKUN’a görevinde başarılar diledi ve 25 Şubat 2017’de İstanbul’da düzenledikleri kurtuluş gecesine davet etti.
                Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptıkları davet için konuklarına teşekkür etti.
 
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