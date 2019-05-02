Bayburt İl oluşunun 30. Yılı kutlamaları kapsamında ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetimi Bedrettin Dalanı ziyaret etti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bayburt’un İl oluşunun ve bayburtsporun Şampiyonluk kutlamaları için çalışmalara başladı.22 Haziranda kutlama yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi,Bayburt’un il oluşunda emeği geçenleri davet etmeye başladı.Bu gün İstanbul Yedi tepe Üniversitesinin sahibi hemşerimiz Bedrettin Dalanı ziyaret ederek konu görüşüldü ve davet edildi.

Hemşerimiz Bedrettin Dalan Dernek yönetimiyle uzun bir süre Bayburt üzerine sohbet etti.

Yemek ikramının ardından Üniversitenin girişinde hatıra fotoğrafı çektirdiler.