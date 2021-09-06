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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Şube seçimlerine Çorlu Şubesinden başladı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği iki yılda bir yapılan seçimleri başladı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Şube seçimlerine Çorlu Şubesinden başladı.
06 Eylül 2021 Pazartesi 09:56
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BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Merkez Kongresi öncesi Eylül ayı içerisinde Şube Kongrelerini yapıyor.

Sekiz Şubesi olan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ilk kongresini Çorlu Şubesinde gerçekleştirdi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Şubesinde yapılan Kongrede tek adayla yapılan seçimde mevcut Şube Başkanı Fevzi Akbulut tekrar Başkan seçildi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Seçimin hayırlara vesile olmasını diledi ve Dernek üyelerine  Şubelerimize gereken ilgi ve alakayı göstermelerini,Birlik ve beraberliğimizin bizim gücümüz olduğunu vurguladı.

Şube seçimlerinin Eylül ayı içerisinde yapılacağını,Genel Merkezin seçiminin iki ay sonra yapılacağını belirtti.

Seçim sonrası  Yönetim kurulu üyesi Çorlu Balıkçılık sahibi  Veli Çelik üyelere yemek ikramı yaptı.

Yeni Yönetim şu kişilerden oluştu

Fevzi Akbulut

Hakan Kaya

Bünyamin Özdemir

İbrahim Kalkan

Sedat Yiğitoğlu

Hüsamettin Baş

Veli Çelik

Engin Çakır

Haşan Selman

Bayram Altın

Muammer Yazıcı

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