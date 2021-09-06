Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Şube seçimlerine Çorlu Şubesinden başladı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği iki yılda bir yapılan seçimleri başladı.
BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Merkez Kongresi öncesi Eylül ayı içerisinde Şube Kongrelerini yapıyor.
Sekiz Şubesi olan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ilk kongresini Çorlu Şubesinde gerçekleştirdi.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Şubesinde yapılan Kongrede tek adayla yapılan seçimde mevcut Şube Başkanı Fevzi Akbulut tekrar Başkan seçildi.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Seçimin hayırlara vesile olmasını diledi ve Dernek üyelerine Şubelerimize gereken ilgi ve alakayı göstermelerini,Birlik ve beraberliğimizin bizim gücümüz olduğunu vurguladı.
Şube seçimlerinin Eylül ayı içerisinde yapılacağını,Genel Merkezin seçiminin iki ay sonra yapılacağını belirtti.
Seçim sonrası Yönetim kurulu üyesi Çorlu Balıkçılık sahibi Veli Çelik üyelere yemek ikramı yaptı.
Yeni Yönetim şu kişilerden oluştu
Fevzi Akbulut
Hakan Kaya
Bünyamin Özdemir
İbrahim Kalkan
Sedat Yiğitoğlu
Hüsamettin Baş
Veli Çelik
Engin Çakır
Haşan Selman
Bayram Altın
Muammer Yazıcı