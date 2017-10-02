Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Şube Kongrelerini yapmaya devam etti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Bahçelievler ve Bağcılar Şubelerinin kongrelerinin ardından , Bu hafta sonu Avcılar,Çorlu ve Kapaklı Şubelerinin kongrelerinide yaptı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Avcılarda Faaliyet gösteren Bayburt Avcılar Derneğinin kapanmasının ardından Avcılarda yeni bir şube Açılışı yaptı.

Şube Açılışı davul zurna eşliğinde yapıldı.Açılışın ardından İlk kongre’de yapıldı.Kongrede İdris Çamur ve ekibi seçildi.

Divan Başkanlığına Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan,Divan üyeliklerine Müstekim Aydın ve Zafer Atasoy seçildi. Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.Divan oluşumunun ardından Genel Başkan Kılıçaslan : Derneğimizin Kurusundan bu güne kadar aramızdan ayrılan Başkanlarımız ve Tüm Hizmet eden ağabeylerimize ve ve kardeşlerimize teşekkür etti.

Gündemin okunmasının ardından Yönetim ve Genel Merkez Delege seçimi yapıldı. Gündeme dair söz alan hemşerilerimiz sorularına cevap veren Avcılar Şube Başkanı İdris Çamur ,kapanan Dernekle ilgili bilgi verdi ve Belge isteyen üyelere gerekli açıklamayı yapacaklarını belirtti.

Cumartesi Avcılar kongresinin ardından Pazar günüde Çorlu Şubesinin Kongresi yapıldı.Yapılan Seçimde Ahmet Ahmet Akbalık ve ekibi seçildi.

Bir sonraki şube kongresi de Kapaklı şubesinde yapıldı.Kapaklı şubesinde yapılan Kongrede Atamer Kostik ve yönetimi seçildi.

Yapılan Kongrelerin ardından,Şube Başkanları şu isimlerden oluştu.

Bağcılar Şubesi:Hicabi Durmuş

Bahçelievler Şubesi: Ensar Kocabey

Avcılar Şubesi: İdris Çamur

Çorlu Şubesi: Ahmet Akbalık

Kapaklı Şubesi: Atamer Kostik

Önümüzdeki Hafta Ertelenen Tuzla şubesi ve Esenler şubesinin kongreleri yapılacak.