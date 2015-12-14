Bayburt Kültür ve yardım Derneği istişare toplantısı yapıldı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 2016 yılında yapılacak Faaliyetleri duyurma ve istişare toplantısını Bahçelievler'de gerçekleştirdi.

Bahçelievler Kocasinan da Pınar Düğün salonunda yapılan toplantıya, Bayburt Milletvekilimiz Doc. Dr. Şahap Kavcıoğlu ,Bayburt Vakfı Başkanı Lokman Saraç,Bayburt İlçe ve Köy Dernek Başkanları katıldı.

Sunumunu Alaattin Altuntaş'ın yaptığı programda yeni seçilen Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan açılış konuşması yaptı Konuşmasında:

Bildiğiniz gibi gurbette Bayburt sevdasını birlikte yaşıyoruz.Her programımızı sizlerle beraber yapıyoruz.İstanbul'da 160'a yakın sivil toplum kuruluşumuz var Köy Derneği ve İl derneği olarak,bizler 2015 -2017 yılları için Kasım ayında genel kurulumuzu yaptık ve yeniden sizlerin huzuruna çıktık dedi.

Geçtiğimiz dönemde 120 Derneğin 95 tanesinin katılımıyla faaliyetlerimizi gerçekleştirdik.Davet edildiğimiz her noktaya sizlerin adına ulaşıyoruz.39 Köyden yönetim kurulu arkadaşımız var.1947 yılında kurulan Bayburt Kültür ve yardım Derneği sizlerden aldığı güçle emin adımlarla faaliyetlerine ve hizmetlerine devam ediyor dedi.Bayburt insan kaynağı çok zengin bir şehir,aramızda yine bizlerin içinden çıkan sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllar görev yapan değerli bir bürokratımız Doc. Dr. Şahap Kavcıoğlu bu gün karşımızda Bayburt Milletvekili olarak bulunuyor.Huzurlarında yeni görevini tebrik ediyor başarılar diliyorum .Bayburt bugüne kadar çok değerli isimler hizmet etti fakat Bayburt bugünden sonra çok farklı bizlerde Siyasilerimizin ve Bürokratlarımızın arkasındaki güç olacağız dedi.

Bayburt Vakfı Başkanı Lokman Saraç kısa bir selamlama konuşması yaptı konuşmasında:Görevimi Şahap beyden devraldım Görevimin zorluğunu biliyorum,bu konuda sizlere güveniyorum ,umarım ki beni bağrınıza basarsınız hepinize saygılar sunuyorum dedi.

Bayburt Milletvekili Doç.Dr.Şahap Kavcıoğlu Dernek Başkanlarımıza seslenerek:

Sizlerin güzü birbirinize destek olarak ,hedeflerinizi doğru koyarak o hedeflere doğru birlikte yaptığınız mücadeleyle eşittir.Bu gün bu ülkede geldiğimiz noktada bilerin etkinliğimizi daha fazla arttırmak için bu birlikteliğimize sımsıkı sarılıp içimizdeki başarılı insanları ön plana çıkartmamız lazım dedi.Burada Bayburt Milletvekili olarak bulunmam bu süreçte bizim beraber gösterdiğimiz başarının bir sonucudur.Bundan sonraki süreçte de şevklendirmesi ve heyecanlandırması gerekir,bizler hem bürokraside hem siyaset ete olabileceğini gösterdik.O zaman bu birlikteliğin verdiği gücü daha yukarılara taşımamız gerekiyor.Çok sayıda güçlü ve Başarılı Bayburtlu hemşerimiz var Bu hemşerilerimizi ön plana çıkartmamız lazım.

Bayburt Türkiye'dir.Bu ifade Cumhurbaşkanımız tarafından ifade ediliyorsa çok anlam ifade ediliyor ,bu rastgele söylenmiş bir söz değildir.Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum dedi.Ben Milletvekili olarak ilk defa sizlerle birlikte oldum,öncelikle böyle bir organizasyonu yaptığından dolayı sayın başkanıma teşekkür ediyorum dedi.

Toplantıda yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verildi ve istişarelerin ardında program sona erdi.

























