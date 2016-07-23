Bayburt kültür ve yardım derneği İstanbul’da nöbette

İstanbul Bahçelievler de Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler Şubesinde toplanan Hemşerilerimiz Darbe girişiminin ilk gününden bu yana her akşam olduğu gibi Meydanlarda nöbet tutmaya devam ediyor.

Bu akşam Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şubesi Dernek’ten meydana yürüyerek halkımızın toplandığı alanda Darbeye karşı bildiri okudu.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birlik ve beraberliğini açıkça tehdit eden 15 Temmuz darbe girişimi karşısında, Bayburt kültür veYardım dernegi olarak,her bir üyesi,her bir ferdi ile her zaman güçlüdevletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün yanında yeralmışızdır.TÜRK MİLLETİ Hiç düşünmeden, canları pahasına, cesaret vekararlılıkla, dimdik ayakta durmuş 15 temmuz gecesi bir ihanetsebekesinin parcalamak bölmek ve yarınları karartmak adına yapmışoldugu bu saldırıyı Kendine,Tarihine,Atasına,Ceddine,Dinine reva birüslup ile savuşturmuş yurt içinde ve yurt dışında bulunan Ayyıldızlıbayrak düşmanlarına gereken cevabı layıki ile vermiştir.Ey Türk milleti nekadar da asilsin.Ey Türk milleti ne kadarda sahipsin.Ey Türk milleti ne güzel bir varissin.. Ki Şairin ,şiirinde bir nasihat babında söylediği ;Şiarına tam manası ile sahip çıkmış ve layık olmuşsundur.Bu minvalde dosta güven düşmana korku salan bu birlikteliğimiziAllac cc.'den mukim kıllmasını temenni ediyoruz.Yarab Birliğimizi Bozma,Yarab dirliğimizi bozma, Yarabbereberleiğimizi bozmak isteyenlerin karsısında bize 15 temmuzdaverdiğin feraseti daim et,Yarabbim ezanlarımızıdindirme,Bayraklarımızı İndirme,Düşamanın şerrini üstümüzedöndürme,Milletimizin birliğini istemeyen hainleri bize güldürmeRahmetin ne kadar bol ise ,azabında o kadar şiddetlidir.Devlet,Bayrak ,Ezan,millet ve Vatan düşmanı olan paralel denen buomurgasız,onursuz,gurursuz haysiyetsiz çeteyi bu necis güruhukahreyle.Beddularını başlarına çevir ve Çevirdinde,ocaklarına ateşsaldın,planlarını bozdun ,dirliklerini birliklerini tarumar ettin.Bizi onların desise ve hileleri karsısında daima muzaffer kıl Yarabbim,bu dualara amin deyip göklere yükselttiğimiz şu dakikkada sendualarımızı kabul buyur yarabbim.Sokaklarda can siperane bir tavır ile hem hal olmuş,vatanmüdafasında bulunun Kardeşlerimizin, dün yanlarında oldugumuz gibibugünde yarında vedahi ikinci bir emir gelene kadar yanlarındanöbetimize devam edecegimizi beyan ediyoruz.Kutlu bu demokrasi yürüyüşünde Bahçelievlerdeki Bayburtlular olarakDeğil taşın altına elimizi koymayı,Tankların önüne gövdemizi siperetmeyi kendimize düstur edindiğimizi bir kezdaha sizlerin huzurunda tekrarlıyoruz.Türkiye Cumhuriyetine,Bayragına,Baş komutana ,Türk milletine olanbiyadımızı Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesiolarak ,Başkanımız Remzi Dursunkaya ile,bir kez daha dile getiriyor.Bu uğurda canını hiçe saymış şehtlerimize Rahmet, yakınlarına sabrıcemil,yaralılarımızada acil şifa diliyoruz.Tüm milletimizi bu kalbi duygularımızla burdan selamlar,huzurluaydınlık yarınlar dileriz.Nöbetimiz kutlu ,gazamız mubarek olsun.Allah cc vekilimiz,Resulu ekrem önderimiz olsun.Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Şube Başkanı: Remzi Dursunkaya ve Yönetimi