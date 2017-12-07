Hacıarifoğlu: “Seçimlerin Şubelerden başlayarak yenilenmesi şarttır..” Bayburt Kültür ve yardım Derneği şube seçimlerin ardından davalık oldu.Genel merkez seçimleri de mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği genel merkez genel kurulunda yönetime aday olan hemşerilerimiz delege yapısına itiraz ettiler.Genel başkanlığa aday olan Sami Hacıarifoğlu’da Şubelerde yapılan seçimlerden başlayarak yapılan tüm seçimlerin iki şube haricinde,yenilenmesi ve genel kurulunda tekrarlanması gerektiğini anlattı.

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