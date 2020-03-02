BAYBURT KÜLTÜR VE YARDIM DERNEĞİ BAHAR KALKANI HAREKATINA TAM DESTEK VERDİ.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Merkezi ve şubelerinden destek açıklaması.

Bayburtlular STK’ları olarak her daim,Devletimizin yanında olmuş ve elinden geleni yapmıştır.

Hemşerilerimiz adına Üstlendiğimiz sorumluluk gereği , , İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Askerlerimiz İdlib'te, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumak üzere Suriye de bulunmaktaydı.

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez.

Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez.

Askerimize yapılan bu saldırının sahipleri bunun bedelini ödemektedirler.

Türk toplumu olarak biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor ve dayanışma gösteriyoruz.

Bayburt Sivil toplum kuruluşları olarak ,her daim Devletimizin yanında ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin bir vazife olduğu şuuruyla hareket ediyoruz.

Aziz Milletimizin başı sağ olsun.

Yönetim Kurulu ve birlikte hareket ettiği STK’lar adına

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı

Hicabi Durmuş