Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şubesinde Birlik ve Destek gecesi düzenlendi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Sehlan Burak ve yönetiminin organize ettiği birlik ve Destek gecesinde,geceye destek olanlara ve Avcılarda Avcılar Bayburt Derneğinin ilk kurucuları ve hizmet eden Başkanlara plaket takdimi yapıldı.

Geceye Siyasiler,Bürokratlar,Dernek Başkanları ve işadamları katıldı.

Kapatılan Avcılar Bayburt Derneğinin yerine şube olarak hizmet edecek olan Derneğin mekanını açmak ve Avcılardaki hemşerilerimizi bir araya getirmeyi amaçlayan gecede hemşerilerimiz güzel bir akşam yaşadılar.

Gecede açılış konuşmasını Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Sehlan Burak yaptı.

Burak Konuşmasında Derneğe katkısı olan hemşerilerimizi bir nebzede olsa onurlandırmak,hizmet etmelerinin devamını sağlamak için bu geceyi düzenledik ,Geceye katılım sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş konuşmasında katılım sağlayanlara teşekkür etti ve bizden önceki yönetim Avcılar Derneğini şube yaptılar,bizlerde bu şubenin devamı,Avcılar bölgesinde hemşerilerimizi bir araya getirmesini,birlik ve beraberliğimize katkı sunmasına çalışıyoruz.Maddi ve manevi emeği geçen ve bu akşam buraya katılım sağlayan hemşerilerimize teşekkür ediyorum dedi.

Bar ekibinin gösterisiyle devam eden program,Sanatçıların türküleri ve halaylarla sona erdi.