Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 35.olağan genel kurulunu yaptı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bahçelievler Belediyesi Teknik Bina Toplantı Salonunda yapıldı.

Genel Kurul Şehitlere saygı ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığını Abdurrahman Polattimur,üyeliklerine Mustafa Bayansal ve İbrahim Akbal seçildi.

Genel Kurula Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu,İstanbul Belediyelerinden Meclis Üyeleri,Dernek Başkanları ve Dernek Üyelerinin Katılımıyla Gerçekleşti.

2013-2015 Faaliyet sunumu ve Tüzük değişikliği maddelerini Dernek Genel Sekreteri Erol Atasoy, Kesin Hesap ve Tahmini bütçe gündem maddelerini Genel Muhasip Mecithan Okumuş sundular. Genel Kurula sunulan gündemdeki maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Seçim maddesinde, Genel Başkan adaylığına Mevcut Başkan Faruk Kılıçaslan önerildi ve delegeler tarafından oy birliği ile yeniden seçildi. Mevcut yönetime yeni isimler katılarak önümüzde ki dönemde Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin faaliyetlerinde görev alacaklar.

Genel Kurula seslenen Faruk Kılıçaslan iki yıllık çalışmalarına değinerek yeni dönemde yönetimde kısmi değişikliğe giderek yeniden görev almak istediklerini belirtti.Genel Kurula katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Bahçelievler Belediye Başkanı genel kurula seslenerek Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşu olduğunu,bu kurumu devam ettirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum dedi.Bayburtluyu biz Dinine Diyanetine Vatanına bağlı gördük ve böyle görmeye devam edeceğiz dedi.

Genel Kurulda Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş genel kurula bir konuşma yaparak Sılanın Gurbete selamını getirdim diyerek söze başladı.Hiçbir dönemde Bayburt'ta din düşmanı ,Vatan hainin çıkmadığı barınamadığı şehirlerden biri olmuştur dedi. Cumhurbaşkanımızın Bayburt'a gelişine değinen Başkan 1Kasım seçimlerinin ardından ilk ziyaret ettiği şehirdi,bu Bayburt için anlamlıydı Türkiye için anlamlıydı diye ifade etti. 1 Kasım seçimleri sonrası Bayburt siyasi hayatının en zengin dönemi yaşayacaktır dedi.Türkiye'de Para Politikalarını yönetmiş olan Maliye Müsteşarımız Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Hepinizin çok yakından tanıdığı kıymetli bir bürokratımız Şahap Kavcıoğlu Ankara'dan Bayburt'a çok şeyler yapacağına inanıyorum diyerek Bayburt'taki çalışmalarına değindi.

Genel Kurulda yeni yönetimiz seçilmesinden sonra söz alan Erol Atasoy yeni dönemde yapılacak programların tarihlerini vererek dernek başkanlarına duyuru yaptı.

Söz alan üyelerden Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Özhan ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şube Başkanı Remzi Dursunkaya,Genel Başkan yardımcısı Alaattin Altuntaş,Dernek eski yöneticilerinden Gürsel Kocabey söz alarak Dernek yönetimine soru sordular ve önerilerde bulundular.

Sorulara cevap vermek için kürsüye gelen Genel Başkan Kılıçaslan özellikle Fındıkzade'de bulunan Dernek Genel Merkeziyle alakalı Genel kurulu bilgilendirdiler.

Genel Kurul Toplu hatıra Fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.



Genel Başkan Faruk Kılıçaslan seçildi





Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yeni Yönetimi





Divan : Başakan Abdurrahman Polattimur,Üyeler Mustafa Baynsal ve İbrahim Akbal





Bayburt Belediye Başkanı Mmete Mete Memiş







Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu



