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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 35.olağan genel kurulunu yaptı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bahçelievler Belediyesi Teknik Bina Toplantı Salonunda yapıldı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 35.olağan genel kurulunu yaptı
Bayburt Derneği olağan genel kurulunu yaptı
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 Genel Kurul Şehitlere saygı ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığını Abdurrahman Polattimur,üyeliklerine Mustafa Bayansal ve İbrahim Akbal seçildi.

Genel Kurula Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu,İstanbul Belediyelerinden Meclis Üyeleri,Dernek Başkanları ve Dernek Üyelerinin Katılımıyla Gerçekleşti.

2013-2015 Faaliyet sunumu ve Tüzük değişikliği maddelerini Dernek Genel Sekreteri Erol Atasoy, Kesin Hesap ve Tahmini bütçe gündem maddelerini Genel Muhasip Mecithan Okumuş sundular. Genel Kurula sunulan gündemdeki maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Seçim maddesinde, Genel Başkan adaylığına Mevcut Başkan Faruk Kılıçaslan önerildi ve delegeler tarafından oy birliği ile yeniden seçildi. Mevcut yönetime yeni isimler katılarak önümüzde ki dönemde Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin faaliyetlerinde görev alacaklar.

Genel Kurula seslenen Faruk Kılıçaslan iki yıllık çalışmalarına değinerek yeni dönemde yönetimde kısmi değişikliğe giderek yeniden görev almak istediklerini belirtti.Genel Kurula katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Bahçelievler Belediye Başkanı genel kurula seslenerek Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşu olduğunu,bu kurumu devam ettirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum dedi.Bayburtluyu biz Dinine Diyanetine Vatanına bağlı gördük ve böyle görmeye devam edeceğiz dedi.

Genel Kurulda Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş genel kurula bir konuşma yaparak Sılanın Gurbete selamını getirdim diyerek söze başladı.Hiçbir dönemde Bayburt'ta din düşmanı ,Vatan hainin çıkmadığı barınamadığı şehirlerden biri olmuştur dedi. Cumhurbaşkanımızın Bayburt'a gelişine değinen Başkan 1Kasım seçimlerinin ardından ilk ziyaret ettiği şehirdi,bu Bayburt için anlamlıydı Türkiye için anlamlıydı diye ifade etti. 1 Kasım seçimleri sonrası Bayburt siyasi hayatının en zengin dönemi yaşayacaktır dedi.Türkiye'de  Para Politikalarını yönetmiş olan Maliye Müsteşarımız Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Hepinizin  çok yakından tanıdığı kıymetli bir bürokratımız Şahap Kavcıoğlu Ankara'dan Bayburt'a çok şeyler yapacağına inanıyorum diyerek Bayburt'taki çalışmalarına değindi.

Genel Kurulda yeni yönetimiz seçilmesinden sonra söz alan Erol Atasoy yeni dönemde yapılacak programların tarihlerini vererek dernek başkanlarına duyuru yaptı.

Söz alan üyelerden Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Özhan ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şube Başkanı Remzi Dursunkaya,Genel Başkan yardımcısı Alaattin Altuntaş,Dernek eski yöneticilerinden Gürsel Kocabey söz alarak Dernek yönetimine soru sordular ve önerilerde bulundular.

Sorulara cevap vermek için kürsüye gelen Genel Başkan Kılıçaslan özellikle Fındıkzade'de bulunan Dernek Genel Merkeziyle alakalı Genel kurulu bilgilendirdiler.

Genel Kurul Toplu hatıra Fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Genel Başkan Faruk Kılıçaslan seçildi


Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yeni Yönetimi


Divan : Başakan Abdurrahman Polattimur,Üyeler Mustafa Baynsal ve İbrahim Akbal


Bayburt Belediye Başkanı Mmete Mete Memiş 



Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu

BAYBURT KÜLTÜR VE YARDIM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

SN

ADI SOYADI

KÖYÜ

İKAMETGAHI

1

Faruk KILIÇASLAN

Petekkaya

Büyükçekmece

2

Alaattin ALTUNTAŞ

Güneşli

Bağcılar

3

Bayram SONGUR

Akşar

Kartal

4

Benal AKBURAK

Kop

Bayburt

5

Doğan COŞKUN

Gökler

Ümraniye

6

Doğan ÇALIŞKAN

Erikdibi

Bayrampaşa

7

Erol ATASOY

Karayaşmak

Güngören

8

Fahrettin COŞAR

Göldere

Beylikdüzü

9

Fuat BAYRAM

Beşpınar

Kağıthane

10

İbrahim AKBAL

Başçımağıl

Bahçelievler

11

İdris ÇAMUR

Pınarcık

Avcılar

12

Levent AYAZ

Dağçatı

Tuzla

13

Mecithan OKUMUŞ

Dakızlı

Esenyurt

14

Mustafa SEVİM

Arpalı

Bahçelievler

15

Müstekim AYDIN

Çiftetaş

Büyükçekmece

16

Nejmettin EMİRALİ

Arslandede

Esenler

17

Ömer POLAT

Ağören

Tekirdağ

18

Rıza DEVECİ

Konursu

Bağcılar

19

Tahir DELİBAŞ

Yukarıpınarlı

Bağcılar

20

Vahap ALBAYRAK

Yoncalı

Bahçelievler

21

Yüksel ÇINAR

Kalecik

Avcılar

22

Süleyman ŞAHİN

Masat

Bahçelievler

23

Ensar KOCABEY

Aşağıçımağıl

Bahçelievler

24

Hasan KURT

Koçbayır

Bahçelievler

25

Yavuz Selim TETİK

Karşıgeçit

Pendik

26

Bayram KIRMIZI

Dağtarla

Bağcılar

27

Muharrem KUMRU

Demirözü

Bağcılar

28

Güven ŞEKER

Gökçedere

Bahçelievler

29

Necmettin GÖRGÜN

Eymür

Gaziosmanpaşa

30

Ender BALAHORLİ

Bayrampaşa

Kağıthane

31

Halil BAŞARAN

Kabaçayır

Beylikdüzü

32

Kadir SOYDAŞ

Çerçi

Silivri

33

Durmuş SAĞLIK

Bayburt Mrz

Bağcılar

34

Tevfik NERGİS

Gez

Eyüp

35

İlhan GÜNEŞ

Kavaklı

Bahçelievler

36

Vedat POLAT

Sırakayalar

Sancaktepe

37

Fatih ZİYAL

Bayburt Mrz

Bahçelievler
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