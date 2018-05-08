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Bayburt kültür merkezi faal olarak hizmet vermeye başladı..

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim ve hizmet binası faal hale geldi.

Bayburt kültür merkezi faal olarak hizmet vermeye başladı..
08 Mayıs 2018 Salı 15:55

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin  İstanbul un  Pendik ilçesi kaynarca mahallesinde yapmış oldukları,  Bayburt Kültür Merkezinin tefrişatının yapılmasının ardından faal olarak hizmete başladı.Binada Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu ve dokuz köy derneğinin yönetim kurulu odaları bulunuyor.

BAYBURT KÜLTÜR MERKEZİ 

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin  Pendik Kaynarca semtinde inşa ettiği Bayburt Kültür Merkezinin temeli 2006 yılında atıldı. “Haydi Bayburtlum bir tuğlada sen koy” sloganıyla cüzi bir miktar toplansa da, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ali Kemal Birgül Başkanlığında,Başkan  ve yönetimiyle duraksaman çalışarak Binanın bu günkü haline gelmesi sağlandılar.

Binanın kaba inşaatı 2014 Yılında bitirildi.İnce işçiliği ve tefrişatı 2017 yılında tamamlanabildi.Bayburt Kültür Merkezi 6 kattan müteşekkil.

Bodrum kat,Yemekhane ve çok amaçlı toplantı salonu olarak dizayn edildi.Bodrum kat ‘ta birde mutfak bulunmakta.Yemek masalarıyla donatılmış durumda.

Zemin katın  ön tarafında bir adet dükkan bulunuyor.Bu katta yan sokağa bakan bina girişi ve girişte asansör ve merdivenler bulunuyor.Zemin katta bulunan dükkan kiraya verilmiş durumda.

Birinci katta çok amaçlı toplantı salonu ve Mescit  var.Toplantı salonu yemek masalarıyla donatılmış ve birde çay ocağı bulunuyor.

İkinci katta Müdür odası, Eğitim odası, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu odası ve üç köy Derneğinin yönetim kurulu odaları bulunmaktadır. Çiçekli Köyü Derneği,Sığırcık Köyü Derneği,Çatıksu Köyü Derneği bulunmaktadır.

Üçüncü Katta Dördüncü katta altı köy Derneğinin yönetim kurulu odaları bulunmaktadır.Ozansı Köyü Derneği,Aşağı Kırzı Köyü Derneği,Maden Köyü Derneği,Çiğdemtepe Köyü Derneği,Hacıoğlu Köyü Derneği,Yelpınar Köyü Derneği.

Dördüncü Katta oturma usulü toplantı salonu ve mutfak bulunmaktadır.Bu katta oturma gurupları ve yer halıyla döşenmiştir.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgülle yaptığımız söyleşide ,Başkan Birgül Bayburt Kültür Merkezi binasını yapılış hikayesini anlattı.

Başkan Ali Kemal Birgül, Binanın yapımına Pendik Belediyesinin ,İşadamlarımızın ve hemşerilerimizin katkılarının olduğunu belirtti.Ayrıca binanın ince işçilik ve tefrişatı için dokuz Köy Derneğimize yapılan tahsis neticesinde  Köy Derneklerimiz , Bağış olarak yardımda bulunmuşlardır dedi.

Binanın nasıl  ve ne amaçla kullanıldığı konusuna da açıklama getiren Başkan Birgül,Binanın En üst katının farklı kültürel etkinlikler ve sohbet toplantıları yapılması ( Sıra geceleri,Köy odalarında oynanan kültürel oyunlar  ve yöresel sohbet toplantıları) yapıldığını belirtti.

Merkezde bulunan bu sınıflarda haftada bir gün (Perşembe) günleri  Kurani Kerim ,tefsir ve siyer dersleri okutulduğunu belirtti.

Bu sınıflardan Hemşerilerimizden derslere devam eden her yaştan hemşerimizin faydalandığını ifade etti.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kadın kolları her yıl 21 şubat şehitleri anma programları düzenlediğini de ifade eden Başkan Ali Kemal Birgül,Bayburt Kültürünü yaşatmak için Bayburt Kültür merkezinde Folklor dersleri,yöresel oyunlar,ve  Bayburt Kültürünü gençlere öğretecek konuşmacılar getirilerek kültürümüzü yaşatmaya ve unutturmamayı hedefliyoruz dedi.

Kadın kollarının da toplantılar yaparak geziler düzenlemekte, kültürümüze ait yemekler yaparak genç kızlarımıza Bayburt yemeklerini öğretmektedirler dedi.

Bu Merkezin yöre halkına da  açık olduğunu belirten Başkan,Yöremizdeki diğer şehirlerinde Bayburt Kültürünü tanımaları sağlanmakta ve mahallemizde yaşayan diğer illerin vatandaşlarında kendi etkinliklerini yapmalarını sağlıyoruz dedi.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Faaliyetlerinden kısaca bahsedecek olursak,Derneğimiz sekiz yıl Avrupa yakasında Köylerimizim katılımıyla futbol turnuvası düzenledi.

21 Şubat anma gecelerini Haldun alagaş spor salonunda ve  Pendik sosyal tesisleri Yunus Emre Kültür merkezinde düzenliyoruz dedi.Her yıl ramazan ayında ihtiyaçlı ailelere gıda kolisi yardımları yapılmakta,İftar yemekleri verilmektedir.Baybuırt Sivil toplum kuruluşlarımızın düzenlediği etkinliklere katılım sağlıyoruz.

Başkan Ali Kemal Birgül son olarak,Milletimizin,Bayburt’umuzun ve Bayburtlu hemşerilerimizin birlik ve beraberliği için  her daim gayret içinde olduklarını İstanbul ve Türkiye’nin Bir çok ilinde bulunan sivil toplum kuruluşu ve Derneklerimizle bir araya gelme çabası içinde bulunuyoruz dedi.

Bu yapılan binanın gelecek kuşaklara aktarılarak Bayburt Kültürünü büyük Metropollerde unutturmamak ve Memleketimizle irtibatını sağlamış olacağımıza inanıyoruz dedi.

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Etiketler; #marma bayburt derneği #ali kemal birgül #Mehmet Demirer
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Halil Ibrahim EMİRALİ - 2 gün önce
dernek baskanı Sayın Ali Kemal bir gün başkanıma tebrik ediyorum Çok güzel bir eser ortaya koydular ayburt'un ve Bayburt dernekleri İstanbul ve Bayburt dışındaki tüm illerde genleşmenin Örnek alınacak bir eser ortaya koydular kendilerini ve ekibini tebrik ediyorum onları yürekten kutluyorum bundan sonraki çalışmalarında yine bu yönde önderlik yaparak birçok Derneğimize örnek oluyorlar kutluyorum tekrar
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Nusret Parıldar - 2 gün önce
Sevgili başkanım Ali Kemal bey ,yapmış olduğunuz bu hizmetle başarılaŕınızı taçlandırdınızın.
Şahsınız yönetim kurulu hemşehrilerimi tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.
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Şerafettin bayram. Başkanım hizmlerinde verdiğin emekleri allahın boşa geçirmez inşallah - 2 gün önce
Emeklerini Allah kabul edet in şaşAllah
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Songül Akay - 2 gün önce
Muhteşem bir tablo emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve başkanımız Ali Kemal beyefendi ayrıca teşekkür ediyoruz sağolun var olun inşAllah birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel tabloyu torunlarımıza ve özellikle genç nesillere miras bırakmanın sevincini yaşarız
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